Milan je dobio pitanje vezno za prijateljstvo sa Aleksandrom Prijović, te je tom prilikom otkrio da je imao jedan žestoki sukob sa Brenom. 

- Da li je istina da je Brena bila protivnik tvog prijateljstva sa Alekasndrom? - glasilo je pitanje. 

Milošević je kao iz topa odgovorio: 

- Jeste. Na rođendanu kod Katarine Živković sam se toliko posvađa sa Brenom, rekao sam joj da je najveća škrtica na estradi, ona je pitala što. Radio sam u jednoj prodavnici obuće, i Brena je dolazila, tražila popust kao da radi u Maksiju - rekao je on

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Svađa sa Aleksandrom Prijović

Inače, jednom prilikom on je govorio o svađi sa Aleksandrom i tada je takođe pričao da je Prijovićka zbog Brene prestala da se druži sa njim. 

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- A to je bilo nešto privatno između nas, lepo joj je tada Brena govorila: 'Aleksandra, ne može novinar da ti bude prijatelj.

Foto: ATA images/Krsto Vulovic

 

Milan inače, slovi za voditeljka koji nema dlake na jeziku, te ga svi hvale, ali ujedno i pitaju da li je zbog toga imao probleme.

Inače, u žiži javnosti Milan Milošević našao se i nedavno kada je prokomentarisao fizički izgled učesnice Slađe Lazić Poršeline, koja se pre ulaska u rijaliti ponovo podvrgla estetskim zahvatima.

- Jedina je osoba na svetu kojoj ne pomažu ni plastične operacije. Uvek izgledaš isto, Bog ti ne da!

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#Lepa Brena #VIP #Aleksandra Prijović #Milan Milošević
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