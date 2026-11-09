Glumac Predrag Smiljković, domaćoj publici najpoznatiji po ulozi Tike Špica u kultnoj seriji "Porodično blago", prisetio se svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Bogoljuba Mitića Đoše i tom prilikom otkrio teške detalje o njihovom odnosu. Đoša je umro 2017. godine, pre devet godina.

Dvojica glumaca bili su veliki prijatelji, a njihova bliskost krunisana je i kumstvom. Ipak, uprkos snažnoj povezanosti, zbog Đošinih poroka i odbijanja da promeni nezdrav način života, dugogodišnji prijatelji su se u jednom periodu udaljili. Foto: RTS printskrin

Osvrćući se na taj period, Smiljković je iskreno ispričao:

"Ja sam Đošu venčao i krstio njegovu decu Nataliju i Olgu. Nije me slušao, a blagovremeno sam apelovao da se mane alkohola i estrade. Sećam se da kada smo počeli da se bavimo ovim poslom, on je imao 99, a kada je umro 160 kilograma. Taj podatak govori kojim načinom života je živeo...".

Zdravstvena situacija pokojnog glumca bila je veoma ozbiljna, ali on, nažalost, nije prihvatao ni savete stručnjaka.

"Pošto je imao tromb, lekari su ga upozoravali, ali on nije slušao ni njih. Mi smo se zbog toga jedno vreme i malo udaljili jer moje pravilo je da, kada se radi, alkohola nema. Nije želeo da se vrati na pravi put", dodao je glumac. Foto: V. Danilov

Iako je prošlo mnogo vremena od snimanja serije koja ga je proslavila, Smiljković ističe da ga ljudi na ulici i dalje svakodnevno oslovljavaju imenom lika koji je tumačio, što mu ne smeta.

"Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. LJudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: 'Ma, odakle se mi znamo?', a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju…".

(Blic)

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