Igor Kojić se zahvalio na ćestitkama i istakao da je venčanje bilo spontano.

- Hvala na čestitkama. Ovo je bilo nešto spontano, intimno, pa nemam slika. Biće ih na leto, živeli - rekao je kratko za "Blic" Igor Kojić.

Ko je njegova supruga Nikolina?

Igor i Nikolina očekuju svoje prvo dete, a njihova romansa traje već neko vreme. Lepu brinetu Igor Kojić prvi put je javnosti predstavio, kada se sa njom pojavio na koncertu svog oca, Dragana Kojića Kebe.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

Iako su svoju ljubav neko vreme krili od javnosti, u poslednje vreme sve češće objavljuju zajedničke fotografije i ne kriju sreću.

NJegova izabranica, koja će porodicu Kojić obradovati prvim unučetom, je Nikolina Šaponji iz Rijeke, koja je bila i nekadašnja misica, dok se danas bavi profesionalnim šminkanjem.

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