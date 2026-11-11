Suzana Mančić je svojevremeno za "Blic" objasnila da je tu odluku donela zbog njegovih ćerki.

- To je bio onaj pravi provodadžing. Imali smo zajedničkog prijatelja koji me pozvao jedan dan, kaže: "Molim te, vrlo kratak brifing, šta ćeš, da popiješ, kafu, slušaj, drug mi je sa fakulteta, ti znaš koliko moja Lula i ja tebe volimo, i koliko se mi ponosimo što si ti naš prijatelj, ali pored svih tvojih kvaliteta, ti nikada nisi umela da izabereš muškarca". I tu ja počnem da se smejem kao blesava - rekla je Suzana koja je u tom trenutku bila zauzeta. Foto: ATA images/A. Ahel

- I u kratkim linijama mi ga opiše. Ja onako vrlo skeptična, kaže, idemo večeras svi na večeru. Ja imam tezgu, još sam pevala tada, međutim, ne odem ja na tezgu i mi odemo svi na večeru. I što se njega tiče, to je stvarno bila ljubav na prvi pogled. On kako je mene video, još sam ja nešto i zapevala tamo, sveće, romantika, on je pao. A ja sam ostala onako... U stvari, taj moj drug nas je najbolje procenio. I ostali smo mi zajedno 22 godine, 23. Od čega smo 5 godina u braku. Prosto, dobro smo se mi spojili i dobro se razumemo. I, prosto da nekad varnica znate kakva pa se posvađamo, pa leti perje, pa ne pričamo dva-tri dana i tako. Ali to sve brzo prođe i verovatno nekad je on nervozan, nekad sam ja nervozna.

Zbog ćerki se odrekla imovina

Ona je potom objasnila kako je došlo do toga da potpiše predbračni ugovor.

- Na moj predlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj deci, o ženskoj čeljadi, što kod nas ne postoji. Kod nas, u naslednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove ćerke imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati. Jašta more, oko imovine. Da, da, oko imovine - rekla je voditeljka i priznala da je suprugove ćerke nisu odmah prihvatile.

- Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam isuviše i lepa i raspoložena i atraktivna. I videle su da im je tata suviše zaljubljen i to verovatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj mladosti ranoj. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali posle 22 godine. I onda meni padne na pamet, mislim se, šta meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekao, ajde da se mi lepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što u stvari i nije predbračni ugovor, nešto se to kod notara definiše šta je moje, šta je tvoje, stečeno pre braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo devojkama. Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumemo. Volim, lepo mi je da imamo lepa putovanja, da mi napravi neko lepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće - rekla je tada Suzana koja je otkrila i kolika su joj mesečna primanja i kolika je visina njene penzije. Foto: ATA images/A. Ahel

Nedavno postala baka

Podsetimo, Suzana je nedavno postala baka, a otkrila je i kako se njena ćerka Teodora snašla u majčinstvu.

- Ćerka je odlično, snalazi se, otvorila sam joj moju svesku sa obavezama i rekla joj da neće imati mnogo pomoći od majke. Ja se ne plašim da uzmem unuka, mnogo je sladak, ali čini mi se da sam sve zaboravila, davno sam bila mlada mama. Danas važe neka druga pravila, sve se promenilo, slušam Teodoru i kažem sve ću da uradim kako ti kažeš. Kako uđem kaže mi peri ruke, moraš da budeš čist sa detetom. Svaka se ljubav razvija i stiče polako, ja mu pričam, on me gleda i meni je lepo. Misli sigurno u svojoj glavici ko je ova žena, šta mi priča. Meni je pomagala i moja mama i moja svekrva, ne mogu da se žalim. Sve je novo, pitajte me za godinu dana kad poludim od ljubavi. Ja živim sa mlađom ćerkom, dosta mi pomaže i delimo kućne poslove. Zadovoljna sam i jednom i drugom ćerkom - rekla je Suzana.

(Blic)

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