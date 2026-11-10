Sukob između Jelene Karleuše i njenog bivšeg saradnika Vukašina Katića ne jenjava, a pop diva svakodnevno iznosi nove detalje njihovog narušenog odnosa. Nakon javnih prozivki i međusobnih optužbi, Jelena je sada na društvenoj mreži "Iks" objavila još jedan primer iz njihove privatne komunikacije, koji je izazvao brojne reakcije.

Naime, Karleuša je podelila prepisku iz mejla koji joj je Vukašin svojevremeno poslao, a u kojem od nje traži da mu nadoknadi novac zbog oštećenja kamere. Kako se može videti na objavljenom skrinšotu, Katić je od pevačice navodno zahtevao da mu uplati određeni iznos kako bi mogao da popravi opremu za koju tvrdi da je oštećena tokom snimanja sadržaja na njenim nastupima. Foto: Jutjub printskrin/Pink

Jelena je uz fotografiju mejla imala i kratak, ironičan komentar kojim je dodatno privukla pažnju pratilaca.

- Malo da se smejete - napisala je Karleuša.

U mejlu koji je objavila, Vukašin joj se obraća sledećim rečima: Foto: X printscreen/karlinbich

- Ćaoške. S obzirom na to da je oštećenje moje kamere uzrokovano kreiranjem sadržaja na tvojim nastupima, najlepše bih te zamolio da mi ovaj iznos nadoknadiš kako bih kvar mogao i da otklonim. Hvala - navodi se u poruci koju je Katić poslao pevačici.

Uz mejl su priloženi i skrinšotovi komunikacije sa servisom, iz kojih se vidi da je proveravao cenu zamene delova na kameri.

Ova objava dolazi u trenutku kada je sukob između nekadašnjih saradnika već danima jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, a Karleuša očigledno ne namerava da odustane od iznošenja detalja iz njihovog poslovnog odnosa.

Karleuša iznela niz optužbi na njegov račun

Sve je počelo nakon što se Vukašin Katić pohvalio novim angažmanom na Radio-televiziji Srbije, nakon čega se Jelena javno oglasila i iznela svoju stranu priče o njihovom nekadašnjem odnosu.

Ona je tada tvrdila da je Katića upoznala dok je bio maloletan, da mu je pružila krov nad glavom, hranila ga, oblačila, davala mu novac, ali i pomagala u njegovoj poslovnoj karijeri. Između ostalog, navela je i da mu je pomogla kada je imao probleme na Pinku, kao i da je urgirala da dobije priliku na Javnom servisu. Foto: Iks printskrin/karlinbich

Vukašin je, s druge strane, demantovao njene tvrdnje o tome kako je došao do novog posla, ističući da je prošao zvaničan konkurs za nova televizijska lica i da je zaposlenje dobio bez bilo kakvih veza i preporuka.

NJegovo oglašavanje, ali i nove objave JK, dodatno su podgrejali raspravu, a sada se u centru pažnje našao i mejl u kojem je od Karleuše navodno tražio novac za popravku kamere.