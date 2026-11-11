Čuveni američki glumac Stejsi Kič, koji je svetsku slavu stekao zahvaljujući ulozi privatnog detektiva Majka Hamera, preminuo je 10. novembra u 85. godini. Tužnu vest potvrdila je njegova supruga Malgozija Tomasi Kič, koja se od životnog saputnika oprostila emotivnom porukom.

Glumac Stejsi Kič preminuo je u porodičnom domu u Magdalenki, u Poljskoj, nakon duge borbe sa ozbiljnim srčanim oboljenjem i srčanom slabošću. NJegova supruga Malgozija, sa kojom je proveo četiri decenije u braku, potvrdila je smrt i istakla u oproštajnoj izjavi da je izgubila ne samo velikog umetnika već i čoveka koji je bio oslonac njihove porodice.

Poručila je da će njegova ljubav, prepoznatljiv glas i izuzetna ličnost zauvek ostati deo njihovih života.

Publika ga je obožavala kao Majka Hamera

Iako je tokom karijere ostvario desetine uloga na filmu, televiziji i pozorišnim scenama, Stejsi Kič ostao je najpoznatiji kao neustrašivi privatni detektiv Majk Hamer.

Serija koja je obeležila osamdesete godine donela mu je ogromnu popularnost, a liku slavnog detektiva vraćao se i godinama kasnije.

NJegovu karijeru obeležile su i uloge u ostvarenjima „Američka istorija Iks“, „Bornovo nasleđe“ i „Nebraska“, dok ga televizijska publika pamti i iz serija „Dva i po muškarca“, „Bekstvo iz zatvora“ i „Rej Donovan“.

Posebno priznanje dobio je za tumačenje Ernesta Hemingveja, za koje je osvojio Zlatni globus.

Četiri decenije ljubavi sa suprugom Malgozijom

Pored velikih profesionalnih uspeha, značajan deo njegovog života bila je porodica koju je izgradio sa suprugom Malgozijom Tomasi, sa kojom se venčao 1986. godine.

NJihov brak trajao je 40 godina, a glumčevi poslednji dani protekli su u Poljskoj, gde je i preminuo.

Upravo je Malgozija potvrdila njegovu smrt, a njene reči pokazale su koliko je gubitak pogodio porodicu.

Glumačka legenda čija će dela nastaviti da žive

Stejsi Kič rođen je 2. juna 1941. godine u američkoj saveznoj državi DŽordžiji.

Tokom više od šest decenija karijere dokazao se kao izuzetno svestran umetnik. Jednako uspešno tumačio je televizijske detektive, istorijske ličnosti i zahtevne Šekspirove junake.

Bio je cenjen i na Brodveju, gde je ostvario brojne zapažene uloge, a njegova posvećenost glumi trajala je gotovo do kraja života.

Odlaskom Stejsija Kiča svetska filmska i televizijska scena izgubila je jednog od svojih najprepoznatljivijih karakternih glumaca, čije će uloge nastaviti da žive među generacijama gledalaca.

(Blic žena)

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