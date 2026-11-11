Pevačica Katarina Kaja Ostojić otkrila je do sada nepoznate detalje o neprijatnoj situaciji kroz koju je prošla sa koleginicom Romanom Panić, a sve zbog numere "Samoodbrana". Takođe, progovorila je o ćerki koja radi za Donalda Trampa.

Kaja Ostojić je u okviru rubrike u kojoj je odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama otvoreno progovorila o incidentu i poruci koju je dobila nakon što je javno izvela pomenutu pesmu.

Naime, na pitanje da li je istina da joj je Romana putem poruke zabranila da prepeva njen veliki hit i da li je tačno da joj na to nikada nije odgovorila, Kaja je bez zadrške potvrdila celu priču: Foto: ATA images/Mateja Stanisavljević

- Istina je. Ja sam pevala tu pesmu u ovoj emisiji baš uživo. Najavila sam da sam dobila prava, da sam kupila prava da obradim tu pesmu. Posle toga sam dobila poruku da se ona zgranula, da je to njena lična karta. Nisam odgovorila na poruku, niti sam se u to upuštala - otkrila je pevačica u emisiji "Amidži šou".

Tokom gostovanja, Kaja se osvrnula i na druge aktuelne teme, pa je tako potvrdila da ima spremnu numeru za predstojeću Evroviziju.

Foto: Depositphotos/chernobrovin, Amir Hamzagić/ATA images, Instagram printskrin/nikolina_dr2

- Tačno je da imam spremnu pesmu. Ne znam šta se dešava, nisu raspisali konkurs, samo su potvrdili učešće - navela je ona.

Takođe, prokomentarisala je i navode o svojoj ćerki i angažmanu u političkim kampanjama u Americi:

- Bila je na inauguraciji Trampovoj, ali nije preterano srećna kad to spominjem. Nisam puno pričala o tome sa njom, ona radi digitalne političke kampanje - kratko je poručila Kaja.

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