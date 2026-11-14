"Operacija trijumf" (2008/09) poznato muzičko takmičenje, mnoge nepoznate talente učinio je poznatim, Međutim, malo je ko od njih uspeo da se dugoročno održi na estradnom nebu, pa su mnogi vremenom pali u zaborav.

To je slučaj i sa pobednikom ovog takmičenja Adnanom Babajićem koji danas živi sa porodicom u Čikagu. Foto: TV B92 printskrin

NJegov život obeležila je velika tragedija kada mu je majka Ulfeta preminula samo dva dana uoči njegovog venčanja.

NJegova supruga Lejla mu je u tim teškim trenucima bila najveći oslonac i pomogla mu da prebrodi gubitak.

Adnan trenutno boravi u Srbiji, a bio je gost jutarnjeg programa na Pink televiziji i tom prilikom govorio o svom životu i karijeri u Čikagu. Foto: TV Pink printskrin

- Moj celi život je promenilo takmičenje. Do tada niko nije znao za mene. Mene i danas znaju, kad me vide govore: ''Gde si Babaja?''. Ja živim u Čikagu i tamo nastupam, sad sam imao privatni parti u Beogradu. Gde god se okreneš, tamo su naši - rekao je Adnan i dodao:

- Teško je graditi karijeru tamo, teško ide, godinama pokušavam. Za ovakvu vrstu muzike ja moram da se krećem po kućama. Nije jednostavno. U planovima sam da se vratim, pa ćemo videti. Sad sam se baš dobro aktivirao. Imamo veliki projekat, posle ''Operacije trijumf'' imam tim stručnjaka, još sam mlad, vreme je preda mnom - poručio je pevač.

Šta je bio rijaliti "Operacija trijumf"?

Operacija trijumf je regionalno muzičko takmičenje 5 zemalja zapadnog Balkana — Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Ovaj rijaliti-šou, koji je sniman na Košutnjaku, u Beogradu, počeo je sa prikazivanjem 30. septembra 2008, a završio se 5. januara 2009.

Televizije koje su prikazivale „Operaciju Trijumf“ su „B92“ (Srbija), „Nova“ (Hrvatska), Federalna televizija (Federacija Bosne i Hercegovine, BiH), Radio-televizija Republike Srpske (Republika Srpska, BiH), „A1“ (Makedonija) i „In“ (Crna Gora).

Pobedio je Adnan Babajić, koji je kao nagradu dobio snimanje albuma, kao i ugovor sa američkom diskografskom kućom „Juniverzal mjuzik grup“ (engl. Universal Music Group).