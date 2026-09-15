LJiljana je rođena u Trebinjua, a Beograd je došla 1971. godine sa samo šesnaest godina.

Kako je vreme prolazilo, gradila je karijeru i doživela neverovatan uspeh.

Kada je stekla najveću popularnost, zaljubila se u Mensura. Posle kraće veze, stali su pred matičara i rodila mu je najstarijeg sina, Filipa Mensura 1985. godine. Posle razvoda, LJiljana i Mensur su ostali u odličnim odnosima.

- Udala sam se iz velike ljubavi. Bila sam zaljubljena u Irfana, a verujem i on u mene, i malo je bilo razuma u našoj odluci da se venčamo. Bili smo mladi – on je imao 24, a ja godinu manje. Samo mi je bilo važno da budem sa njim, ma u kom obliku to bilo. Iz tog braka ne nosim nikakva negativna iskustva. Ipak, mislim da bi nam bilo bolje da smo se nekoliko godina zabavljali, pa tek onda venčali. Bili smo nezreli i kada smo odlučili da uđemo u brak i da se razvedemo. Sve je bilo na prečac. Da smo oboje malo spustili loptu, ubeđena sam da bismo i danas bili zajedno - izjavila je prva supruga Irfana Mensura u jednom intervjuu 2008. godine, a slično viđenje imao je i glumac.

Inače, LJiljana je nedavno doživela moždani udar, krajem prošle godine, ali se uspešno opravila uz pomoć sina Filipa i bivšeg supruga Irfana pa je u februaru ove godine izašla iz bolnice i nastavila sa kućnim lečenjem, a jednu životnu borbu je dobila.

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