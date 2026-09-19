Državljaninu Srbije (49) koga je, zbog majice Crvene zvezde koju nije želeo da skine, pre dva dana u Makarskoj u more gurnuo 43-godišnjak, određen je pritvor u trajanju od 14 dana zbog navodnog vređanja Republike Hrvatske i njenih građana, kao i veličanja Ratka Mladića na društvenoj mreži.

Na predlog policije, srpskom državljaninu je zbog narušavanja javnog reda i mira određeno zadržavanje u zatvoru na 14 dana nakon čega je odveden u splitski zatvor na Bilicama, prenosi danas Hina pozivajući se na podatke iz Opšteg prekršajnog suda.

Policija je saopštila da je posle incidenta u kojem je zbog nošenja majice Crvene zvezde bio gurnut u more u Makarskoj, proverom njegovog profila na društvenoj mreži utvrdila da je navodno veličao generala Ratka Mladića, a u drugoj objavi je, kako navodi Hina, vređao Republiku Hrvatsku i njene građane.

Muškarac (43) koji ga je pre dva dana gurnuo u more prekršajno je prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira, a nakon ispitivanja pušten je na slobodu.

(Tanjug)

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