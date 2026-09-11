Stradalo je preko 3.000 ljudi tog dana, još mnogo njih od različitih posledica koje su usledile, a oni koji su prežieveli pričaju svoja traumatična sećanja. Jedna od njih je i stjuardesa Nensi.

Nensi danas uživa u penziji, a sa svojom prijateljicom Kejt vodi popularne naloge na TikToku i Jutjubu i snima interesantne vlogove o lepršavoj i rasterećenoj svakodnevici.

Ipak, 11. septembar 2001. godine ostaće zauvek urezan u njenom sećanju, jer je kao stjuardesa baš tog dana kada se desila najveća tragedija koju Sjedinjene Američke Države pamte, ona bila jedan od članova posade koji je poleteo sa njujorškog aerdroma.

Ona je poželela da snimi video i na godišnjicu napada ispriča kako ona pamti taj septembarski utorak pre 23 godine (sada 25 godina) i nelagode koju je osećala zbog uobičajne procedure da pročita priručnik za hitne situacije i potencijalne terorističke napade, ali i paničnog napada kada je stigla na aerodrom.

- Osećala sam da nešto nije u redu, nisam se osećala prijatno zbog leta koji je trebalo da usledi. Koja je bila šansa da ću 15 minuta nakon što sam nevoljno prošla kroz priručnik za hitne situacije, morati da delujem na osnovu toga što tu piše? - započela je priču Nensi, bivša stjuardesa u prvoj klasi.

Ipak, putnici su se ukrcali, avion je poleteo, a čim je, po redovnoj proceduri, ušla u kokpit da pilote upita za hranu i piće, čula je vest preko radija da je avion udario u Severnu kulu.

Izašla iz kokpita i snažno zagrlila koleginicu

Piloti su je zamolili da obustavi usluživanje gostiju i da prođe po avionu i prijavi im ukoliko primeti nešto sumnjivo, što je Nensi i učinila - uplašena zbog svega što može uslediti. Ipak, strah na licu nije smela da pokaže.

- Zagrila sam svoju koleginicu DŽo i rekla joj da ne postoji nijedna druga osoba sa kojom bih u ovom trenutku bila na ovom letu. Putnicima su počeli da zvone mobilni telefoni, porodice su ih zvale da provere kako su, a posle 10 minuta iz kontrole leta nam je naloženo da sletimo što pre - nastavlja sećanje na taj kobni dan. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Sa svakom godinom koja prolazi sve je teže

Uspomene, koje su i dalje jasne kao da su se juče desile, sežu na sletanje na aerodrom koji više nije služio za komercijalne letove, već isključivo za privatne avione, odlazak u hotel, detaljno saznanje o tragičnim događajima koji su usledili nakon što je pogođena i Južna kula, urušavanje oba tornja Svetskog trgovinskog centra, smrti na hiljade nedužnih ljudi, uspaničenosti njenih putnika, ali i osvešćivanja činjenice da je ona lako mogla biti ta stjuardesa u nekom od aviona koji je iskorišćen za teroristički napad.

Foto: Jason Hook/akg-images/Profimedia

- Sa svakom godinom koja prolazi, osećaj je sve užasniji, a sam događaj promenio mi je pogled na život na više načina - rekla je na kraju svoje ispovesti ova nekadašnja stjuardesa.

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(Blic žena)