Francuski general oštro je kritikovao ideju administracije Donalda Trampa o izgradnji piste u Iranu, poručivši da bi američki zvaničnici trebalo da “prestanu da šmrču kokain između sastanaka”, piše AOL.

Reč je o reakciji na, kako ju je opisao, nerealnu zamisao o izgradnji piste za transport urana dok istovremeno traju napadi na Iran.

General Mišel Jakovljev ranije je već uporedio uključivanje u jednostrani rat sa Iranom sa “kupovinom jeftinih karata za Titanik nakon što je udario u santu leda”.

Foto: Profimedia

 

Napetosti između saveznika dodatno su porasle nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron odbio da podrži američke operacije vezane za Ormuski moreuz – ključnu rutu kojom prolazi oko petine svetske nafte.

– Nisam komentator operacije koju su Amerikanci odlučili da sprovedu sa Izraelom. Kasnije bi mogli da zažale što nisu imali podršku za nešto što su sami pokrenuli. To nije naša operacija – poručio je Makron tokom posete Južnoj Koreji.

Pročitajte još

Foto: Profimedia, Depositphotos, Vikipedija/Javno vlasništvo

 

Istakao je i da se sukob na Bliskom istoku ne sme posmatrati kao “spektakl” te upozorio na ozbiljne ekonomske posledice, uključujući rast cena nafte posle napada na tankere u Ormuskom moreuzu. Makron je ponovno naglasio da se rešenje može postići isključivo diplomatijom, a ne silom, dok su istovremeno neke članice NATO odbile da učestvuju u američkim inicijativama u regionu.

BONUS VIDEO:

#Francuska vesti #SAD vesti #Amerika vesti #Donald Tramp #francuski general #Mišel Jakovljev
Komentari 1
