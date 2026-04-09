Aca Lukas kaže da je dokumentaciju obezbedio organizator koncerta. Kako tvrdi, korišćeno je lažno pozivno pismo firme koja zapravo nema pravo da izdaje takve dokumente.

- Da sam znao da papiri nisu čisti, nikada ne bih krenuo na put. To je morao da bude posao organizatora, a ne moj. Napravljen je propust, ali mi nismo krivi i to ćemo dokazati - poručio je i dodao da će uslediti tužbe protiv odgovornih, uključujući organizatore i osobe koje su učestvovale u, kako navodi, prevari i lažnom predstavljanju.

On je tvrdio i da je policija tragala za osobom koja je izdala posrni dokument, ali se ispostavilo da je u pitanju osoba sa kriminalnom prošlošću koja je koristila lažni identitet.

- Žao mi je svih koji su došli zbog mene. Nikada ne bih svesno doveo sebe ni publiku u ovakvu situaciju. Obećavam da ćemo se videti u mnogo boljim okolnostima, uz čiste papire i pravu organizaciju- rekao je pevač za "Hajp".

