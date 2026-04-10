Za Veliki petak, kada se sećamo stradanja i raspeća Isusa Hrista, Srbi vezuju brojna verovanja. Posebna pažnja posvećuje se vremenskim prilikama koje, smatra se, mogu da nagoveste kakva nas godina čeka - berićetna ili teška, u zavisnosti od toga da li grmi, pada kiša ili sija sunce.

Šta znači grmljavina na Veliki petak

Grmljavina na Veliki petak ima posebno značenje. Srbi su odvajkada tumačili grmljavinu na najtužniji dan u godini kao božanski bes i simbol stradanja i nepravde koje je Isus Hrist podneo. Zvuk grmljavine povezuje se sa božanskim ogorčenjem zbog ljudskih grehova i izdaje koju je Hrist pretrpeo. Drugo verovanje kaže da se grmljavina na Veliki petak može smatrati objavljivanjem božje pravednosti i moći, podsećajući ljude na značaj Hristove žrtve i pozivajući ih na pokajanje i molitvu.

U selima, posebno u šumadijskom kraju, grmljavina na Veliki petak je, po narodnom verovanju, najavljivala lošu godinu kako za ratare, tako i za voćare. Smatralo se da će, ako zagrmi na Veliki petak, te godine grad ubiti sve što raste iznad zemlje, a posebno ono što raste na stablu - pogotovo šljive.

Šta znači ako padne kiša na Veliki petak

Kiša na Veliki petak nosi posebnu simboliku u narodnim verovanjima i ima duboko religiozno značenje. Kiša na Veliki petak često se interpretira kao božje suze zbog stradanja i smrti Isusa Hrista. Veruje se da nebo plače zbog patnji koje je Hrist pretrpeo za spas čovečanstva. Prema drugom verovanju, ako padne kiša na Veliki petak, ona simbolizuje čišćenje greha i obnovu duhovnog života. Kišnica je, govorilo se u Banatu, voda koja vernicima donosi smirenje duše, pripremajući ih za radost vaskrsenja koja dolazi sa Uskrsom.

Ali, za useve kiša na Veliki petak nije najavljivala rodnu godinu - naprotiv. Prema narodnom verovanju, smatralo se da će, ako padne kiša na dan kad je Isus razapet na krstu, sve što je posejano istruliti u zemlji, pa će godina do narednog Uskrsa biti teška i "gladna".

Šta najavljuje lepo vreme na Veliki petak

Sunčano i toplo vreme na Veliki petak je nagoveštavalo plodnu, rodnu i berićetnu godinu i za ratare i za voćare. Narodno verovanje kaže da će, ako sunce sija na Veliki petak, sve što započnemo od ovog do narednog Uskrsa biti uspešno.

(Magazin Novosti)

