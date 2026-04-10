Voditeljka Nataša Aksentijević poznata je kao direktna i bez zadrške, a jednom prilikom je govorila o porodičnim odnosima. Ona je rekla da devojačko prezime Miljuš nikada nije volela zato što roditelji nisu ravnopravno raspodelili imovinu.

Natašu je jednom prilikom voditeljka najavila pod devojačkim prezimenom, a ona je tada rekla da ne voli da je tako oslovljavaju jer su roditelji svu imovinu ostavili njenom bratu.

- Nisam emotivno vezana za to prezime, meni je okej da budem Aksentijević i ja sam već 10 godina Aksentijević, otkako sam se udala za svog muža. Da su mi ti roditelji nešto dali u nasledstvo, pa da kaže čovek, ajde da se njihovo prezime zadrži. Oni imaju tog sina što su njemu sve dali, pa nek’ im on nosi prezime, ja neću - rekla je ona odsečno u emisiji "Grand magazin".

- Ništa na tu temu mi nije jasno. Pokušavam da opravdam svoje roditelje svim i svačim, pa i našom sredinom, mentalitetom, običajima... I samo dolazim do nerazumevanja svega što mi se dogodilo. Kao i većina porodičnih odnosa kod Srba, burni, s lažnim osmesima i uz treskanje vratima - rekla je ona tada na temu porodičnih odnosa.

"Više sam trošila nego zaradila"

Nataša je javnost oduševila kao voditeljka emisije DNK, koja je svojim glumačkim performansom učinila da ona bude autentična. Nedavno je za "Blic" govorila o snimanjima.

- Nedostaje mi pre svega rad sa Natašom Šević koja je kao reditelj zajedno radila na tom dokumentarnom formatu sa mnom. Nedostaju mi priče neobičnih ljudi koje sam sretala i ta spoznaja da je njih mnogo više nego nas je zapravo nešto što je promenilo moj pogled na svet. Stalno prepričavam tu situaciju. U tom trenutku moja starija ćerka je bila beba i ja sam jako bila razočarana i čak da kažem pomalo ljuta na svog supruga zato što nije kupio određenog brenda staklenu flašicu i kako će moje dete, Bože moj, da pije iz nekog drugog brenda iz plastike to ne dolazi u obzir. Onda sam otišla i videla izuzetno zdravo i srećno dete kome su na pivsku flašu navukli cuclu. To mi je zapravo negde sklonilo taj teret patnje za brendom. Taj događaj me je bacio na suštinu i olakšao mi život - rekla je ona, pa nastavila: Foto: ATA images/Dušan Milenković

- Generalno u početku sam više trošila na tu emisiju nego što sam zarađivala. Zato što sam želela da pomognem svim tim ljudima. A onda sam shvatila da je to njihov izbor, da oni nemaju sticaj ružnih životnih okolnosti, nego su odabrali da imaju takav lifestajl gde mogu da im se dešavaju izuzetno ružne i neprijatne stvari. Tako da bilo je teških momenata, ali to kad neko hoće da me izbaci sklon i bude neprijatan, ništa to nije više nego što srećete na dnevnom nivou. Neprijatne, nezadovoljne, nadrndane ljude - rekla je ona i dodala:

- Tako da ja jednostavno niti reagujem niti sagledavam stvari iz tog ugla. Ja volim da se zabavljam. Mene interesuju samo oni ljudi koji mogu da mi pruže bilo šta lepo. Znači neku dobru emociju da me nasmeju, da me razvesele, da me zabave, uh da mi zatraže pomoć pa da ja kad pomognem se osetim dobro. Znači eto samo mi je to bitno. Ja ignorišem ove druge.

(Blic)

BONUS VIDEO: