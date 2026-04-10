Bolest Saše Joksimovića u njegovom životu prisutna je od najranijeg detinjstva iako retko ko ko ga poznaje zna da ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Glumac se još od osnovne škole bori sa bolom u želucu, prošao je mnoga ispitivanja i u više navrata se podvrgao gastroskopiji.

Saša Joksimović ovaj problem i dan-danas nije rešio, a o svemu tome govorio je gostujući jednom prilikom u emisiji "RTS Ordinacija".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Evo sad u ovom trenutku imam bol u želucu. Ja kad ustanem ujutru mene boli želudac. To je bol, nelagodnost. Tupo unutra. Nijedan lek mi ne pomaže. I sad bilo koji lek da popijem, meni ne pomaže. Ja čak dođem u situaciju da odem na infuziju, da mi stave koktel lekova gde me to umiri.

Pročitajte još

Kada dođe ta žuta minuta moja. I to traje 15, 20 dana. Neko kaže to ti je od promene vremena... Ja ne znam... Od srednje škole muku mučim s tim. Ja sam gutao sondu, poslednje gutanje sonde kada je bilo profesor jedan je rekao: "Dođite da vidite ovo čudo. Ovo nisam video zadnjih 20 godina."

Joksimović je potom opisao kako mu je doktor objasnio da izgleda njegov želudac.

- Kao lubenica. Sva sluz, kao krv se spušta niz želudac i ustanovili su mi upalu donjeg dela jednjaka i gastritis - ispričao je glumac koji i dalje nije rešio ovaj zdravstveni problem.

Ipak, bolest Saše Joksimovića ne ostavlja trajne posledice te potpuno normalno funkcioniše na svakodnevnom nivou.

(Hello)

BONUS VIDEO:

#Saša Joksimović #glumac Saša Joksimović #Saša Joksimović bolest #Saša Joksimović želudac #glumac #VIP
Komentari 1
