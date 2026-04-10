Pevačica Jelena Karleuša odlučila je da stavi tačku na prijateljstvo sa Dejanom Milićevićem, nakon što je fotograf iskoristio njen lik i delo za neukusnu šalu.

Ona se prošle godine na Veliki petak oglasila na društvenoj mreži X uputivši poruku svom višegodišnjem prijatelju.

Jelena je podsetila da sa Dejanom sarađuje 30 godina i da ju je njegov potez duboko pogodio. Foto: ATA images/A. Ahel

- Veliki petak. Najtužniji dan hrišćanstva. Dan kada je po predanju posle izdaje prijatelja, mučenja i iživljavanja, na krst razapet čovek po imenu Isus. Takođe, po predanju, dok je umirao, on je našao snage da sve oprosti čuvenom rečenicom "oprosti im Oče, ne znaju šta čine" dok je rulja oko njega sadistički uživala u njegovom mučenju. Na ovaj Veliki petak, hiljadama godina kasnije, ovu sliku na svoju društvenu mrežu okačio je Dejan Milićević, fotograf i videograf sa kojim sam sarađivala bezmalo 30 godina i činila mu samo dobro - napisala je Jelena, pa nastavila:

- Fotka je skrinšot iz emisije u kojoj plačem zato što su neljudi oskrnavili grob moje majke. Na moje lice "zalepljeno" je lice druge žene koja ovih meseci prolazi takođe linč i golgotu kao ja, reč je o Ani Brnabić. Dejan je odlučio da uz pesmu "tužni hrčak" okači ovu fotografiju baš danas, uz ismevanje. On, koji je i sam čitav život ismevan i napadan zbog svojih opredeljenja, i za čija sam se prava čitav život borila, odlučio je na Veliki petak da ismeje dve žene. Žene su čitav život bile izvor njegovog uspeha, zarade, žene su uvek bile te koje su ga razumele i branile. Ipak, van svake pameti, u zrelim godinama, ovaj čovek kog sam smatrala za prijatelja, uradio je ovo. Na ovaj Veliki petak, simbolično, oprostite i prijateljima i neprijateljima. Kao ja Dejanu ali i mnogima. Razumite ih, nađite snagu. Jer iz mora suza vi ćete isplivati, a neko iz sopstvenog mraka neće nikada. Neka mi vreme koje dolazi, po ko zna koji put da snagu lava da dušu oslobodim od razočaranja u ljude. Ne znaju šta čine zaista. Foto: ATA images/A. Ahel

Za medije se tada oglasio i oglasio Dejan Milićević, koji je pevačici uputio izvinjenje.

- Nemam komentar, samo sam šerovao nešto smešno i duhovito. Izvinjavam se Jeleni, nisam imao zlu nameru, to je bila dobra fora koju sam podelio. Nisam ni shvatio da je ona na toj slici, a ni koji je dan danas. Stvarno mi nije bila namera da nešto objavim loše o njoj, ipak je ona veliki deo moje karijere - rekao je Milićević za "Kurir".

