Kina je nedavno predstavila inovaciju koja menja pravila igre u podvodnim operacijama - bioničku podmornicu u obliku raže. Ovaj dron može u gotovo potpunom mraku da detektuje i označi simulirane eksplozivne naprave na morskom dnu, navode kineski državni mediji.

Prva demonstracija pokazala je preciznost i brzinu uređaja, što otvara pitanja o budućoj ulozi ovakvih sistema u vojnim operacijama. Stručnjaci upozoravaju da ovakav podvodni dron može značajno povećati sposobnost nadzora i napada u složenim i visokorizičnim situacijama.

Ugled na prirodu - raža kao inspiracija

Za dizajn drona izabrana je raža zbog jedinstvenog načina kretanja. Umesto klasičnih pomeranja tela levo-desno, ovaj dron se kreće talasastim pokretima širokih peraja, što omogućava stabilnost tela i prostor za složene senzore, piše "Kurir".

Takva konstrukcija omogućava preciznu upotrebu sonara i druge opreme, čak i pri ekstremnim dubinama. Stabilno kretanje povećava šanse za uspešnu detekciju ciljeva, dok istovremeno smanjuje rizik od otkrivanja drona neprijatelju.

SVE GLASNIJE ZVECKANJE ORUŽJEM: Ovo je 10 najmoćnijih vojski

KAKO TRAMP MOŽE DA UNIŠTI NATO "Otvoren poziv Putinu i Siju"

KINEZI SU ČUDO: Solarna elektrana koja radi i noću (VIDEO)

"NEUMESNO!" Zbog 1 rečenice - Gir ZABRANJEN 20 leta na Oskaru

Tehničke moći - autonomija i izdržljivost

Podmornica poseduje izvanrednu autonomiju - baterije omogućavaju desetine sati kretanja punom brzinom, dok pri sporijem tempu domet može biti i nekoliko hiljada kilometara. Oklop drona omogućava izdržavanje pritiska do 200 atmosfera, čime se sistem štiti i u ekstremnim dubinama.

Foto: Jutjub printskrin/CCTV Video News Agency

Foto: Jutjub printskrin/CCTV Video News Agency

Foto: Jutjub printskrin/CCTV Video News Agency

Čak i ako komunikacija bude prekinuta, uređaj nastavlja navigaciju autonomno, približavajući se cilju. Takva otpornost i autonomija čine ga posebno pogodnim za složene vojne misije, gde je stabilan rad senzora i neprekidna detekcija ključna.

Grupna koordinacija - Sonar mreža u akciji

Više ovakvih bioničkih podmornica može da deluje zajedno, formirajući podvodnu sonar mrežu. Signali se međusobno prenose, omogućavajući dalju detekciju i koordinaciju u realnom vremenu.

Ovaj sistem saradnje otvara nove mogućnosti za nadzor okeana i kontrolu podvodnog prostora, čime se značajno povećava vojna efikasnost i smanjuje rizik od otkrivanja pojedinačnih dronova.

Revolucija u odbrambenim operacijama

Vojni analitičar DŽang Đunše ističe da ovakvi sistemi imaju visok potencijal zbog sposobnosti preživljavanja, navigacije i neprimetnog delovanja. Bioničke podmornice bi mogle biti ključne u budućim operacijama protiv podmornica i drugih plovila.

NJihova sposobnost rada u visokorizičnim uslovima i mala uočljivost znači da bi Kina mogla značajno promeniti balans moći u podvodnim operacijama. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakva tehnologija mogla ubrzo postati standard u modernoj vojsci.

 

DA LI JE MOGUĆE!? Nikola Jokić ostaje bez svih priznanja, a razlog je NEVEROVATAN (VIDEO)

TRESE SE AMERIKA! NBA LEGENDE U KLINČU ZBOG SRBINA: Pale im vilice zbog onoga što Jokić radi, ovo istorija ne pamti!

#kinesko naoružanje #Kina vesti #dron #kineski dron #dron raža #kinesko oružje #Kina vojska #vojska Kine #kineska vojska #podmornica #kineska podmornica #bionička podmornica #podvodni dron
