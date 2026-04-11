Kina je nedavno predstavila inovaciju koja menja pravila igre u podvodnim operacijama - bioničku podmornicu u obliku raže. Ovaj dron može u gotovo potpunom mraku da detektuje i označi simulirane eksplozivne naprave na morskom dnu, navode kineski državni mediji.
Prva demonstracija pokazala je preciznost i brzinu uređaja, što otvara pitanja o budućoj ulozi ovakvih sistema u vojnim operacijama. Stručnjaci upozoravaju da ovakav podvodni dron može značajno povećati sposobnost nadzora i napada u složenim i visokorizičnim situacijama.
Ugled na prirodu - raža kao inspiracija
Za dizajn drona izabrana je raža zbog jedinstvenog načina kretanja. Umesto klasičnih pomeranja tela levo-desno, ovaj dron se kreće talasastim pokretima širokih peraja, što omogućava stabilnost tela i prostor za složene senzore, piše "Kurir".
Takva konstrukcija omogućava preciznu upotrebu sonara i druge opreme, čak i pri ekstremnim dubinama. Stabilno kretanje povećava šanse za uspešnu detekciju ciljeva, dok istovremeno smanjuje rizik od otkrivanja drona neprijatelju.
Tehničke moći - autonomija i izdržljivost
Podmornica poseduje izvanrednu autonomiju - baterije omogućavaju desetine sati kretanja punom brzinom, dok pri sporijem tempu domet može biti i nekoliko hiljada kilometara. Oklop drona omogućava izdržavanje pritiska do 200 atmosfera, čime se sistem štiti i u ekstremnim dubinama.
Čak i ako komunikacija bude prekinuta, uređaj nastavlja navigaciju autonomno, približavajući se cilju. Takva otpornost i autonomija čine ga posebno pogodnim za složene vojne misije, gde je stabilan rad senzora i neprekidna detekcija ključna.
Grupna koordinacija - Sonar mreža u akciji
Više ovakvih bioničkih podmornica može da deluje zajedno, formirajući podvodnu sonar mrežu. Signali se međusobno prenose, omogućavajući dalju detekciju i koordinaciju u realnom vremenu.
Ovaj sistem saradnje otvara nove mogućnosti za nadzor okeana i kontrolu podvodnog prostora, čime se značajno povećava vojna efikasnost i smanjuje rizik od otkrivanja pojedinačnih dronova.
Revolucija u odbrambenim operacijama
Vojni analitičar DŽang Đunše ističe da ovakvi sistemi imaju visok potencijal zbog sposobnosti preživljavanja, navigacije i neprimetnog delovanja. Bioničke podmornice bi mogle biti ključne u budućim operacijama protiv podmornica i drugih plovila.
NJihova sposobnost rada u visokorizičnim uslovima i mala uočljivost znači da bi Kina mogla značajno promeniti balans moći u podvodnim operacijama. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakva tehnologija mogla ubrzo postati standard u modernoj vojsci.