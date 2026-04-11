Iako je danas Melanija Tramp prva dama Sjedinjenih Američkih Država, istorija je mogla krenuti drugim tokom da je meksička diva Salma Hajek svojevremeno prihvatila udvaranje Donalda Trampa. Slavna glumica je u razgovoru sa Trevorom Noom u emisiji Dejli šou detaljno opisala Trampov pokušaj osvajanja dok je ona još bila u vezi.

Sve je počelo na jednom događaju kada joj je, zbog hladnoće, Tramp džentlmenski prebacio kaput preko ramena. Nakon što je ljubazno ćaskao sa njenim tadašnjim partnerom i uzeo im brojeve telefona pod izgovorom poziva u svoj hotel u Atlantik Sitiju, Tramp je potpuno ignorisao dečka i počeo da poziva direktno Salmu. Na njeno čuđenje što je zove uprkos tome što zna da ima momka, on je samouvereno odgovorio: "Nije dovoljno dobar za tebe. Nije važan. Nije dovoljno velik za tebe".

Kada ga je konačno odbila, Tramp je navodno plasirao priču u tabloidima kako ne bi bio sa njom jer je "preniska", da bi je potom zvao i pravdao se kako on to nikada ne bi izgovorio.

Milijarderi, brakovi i poređenje bogatstva

Salma Hajek je od 2009. godine u srećnom braku sa Fransoom Anrijem Pinoom, prvim čovekom korporacije Kering, čije se porodično bogatstvo procenjuje na neverovatnih 26,6 milijardi dolara. S druge strane, Trampovo bogatstvo iznosi oko 6.5 milijardi dolara.

Zanimljivo je da su korisnici društvenih mreža proglasili Salmu "kraljicom" jer je odbila jednog milijardera da bi se udala za još bogatijeg, dok su neki u šali povezali Trampove kasnije političke poteze prema Meksiku - poput carina i inicijative za preimenovanje Meksičkog zaliva u Američki zaliv - sa ovim starim ljubavnim porazom.

Sukob na dodeli Gremija: Trevor Noa protiv predsednika

Političke tenzije prenele su se i na teren zabave u februaru 2026. godine, kada je Trevor Noa, vodeći dodelu Gremi nagrada, žestoko isprozivao aktuelnog predsednika. Noa je povezao Trampa sa kontroverznim ostrvom DŽefrija Epstina i Bilom Klintonom, što je izazvalo besnu reakciju iz Bele kuće.

- Eto ga, pesma godine! Čestitam, Bili Ajliš. Vau. To je Gremi koji svaki umetnik želi, gotovo koliko Tramp želi Grenland. Što ima smisla jer, otkako Epstina nema, treba mu novo ostrvo za druženje sa Bilom Klintonom. Rekao sam vam, ovo mi je poslednja godina! Šta ćete učiniti po tom pitanju? - poručio je voditelj sa bine. Foto: Pool/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Tramp je oštro reagovao na mreži "Truth Social", nazivajući navode o boravku na Epstinovom ostrvu klevetom i lažnim vestima, preteći Noi tužbom.

Dosije Epstin i nove kontroverze

Početkom 2026. godine, Ministarstvo pravde SAD objavilo je nove dokumente o DŽefriju Epstinu, u kojima se, pored mnogih moćnika, pominje i ime Melanije Tramp. Dok javnost bruji o detaljima sa "ostrva greha", Tramp uporno tvrdi da je kontakt sa Epstinom prekinuo još 2000-ih godina i da je njegovo imanje Mar-a-Lago na Floridi bilo zabranjena zona za pokojnog finansijera.

Na istoj dodeli nagrada, Noa se dotakao i Niki Minaž, koja podržava Trampa, imitirajući predsednika u komičnom kontekstu o tome ko zapravo ima "najveću zadnjicu", čime je dodatno podgrejao atmosferu u već duboko podeljenoj američkoj javnosti.

