Ivanka Tramp, ćerka američkog predsednika Donalda Trampa, plakala je pred kamerama pričajući o najintimnijim detaljima svog života.

Ivanka je za TMZ dala veoma emotivnu ispovest, a čak se i zaplakala nekoliko puta dok je, između ostalog, pričala o smrti svoje majke, bitku sa kancerom koju je vodio njen suprug DŽared Kušner, ali i činjenici da su pokušali da ubiju njenog oca Donalda Trampa.

Ivanka (44) je nekoliko puta tražila maramice dok je pričala o svojoj pokojnoj majci i baki u podkastu "Diary of a CEO". Foto: Mostafa Alkharouf / AFP / Profimedia

- Majka me je mnogo naučila o tome kako da želim ono što radim - rekla je Ivanka, pokušavajući da zadrži suze.

- Trudim se da više ne plačem - rekla je dok joj je voditelj pokazivao fotografije nje kao deteta sa majkom.

- Živela je dobar život. Bila je veoma srećna - rekla je, brišći suze.

Ivanka je rekla da nije lako izgubiti roditelja.

- Osećam se drugačije, znate, posebno kada je neočekivano, posebno nakon kovida, koji nam je oduzeo toliko godina - dodala je Trampova ćerka.

Ivanka Tramp je sa podjednakim emocijama govorila o svojoj baki - majci Ivane Tramp, Mari Zelničkovoj - koja živi sa njima na Floridi.

- Moja baka je kuvala svaki obrok. Ona je neverovatno draga. Blagoslov je što je imamo u našem domu i što živi sa nama - rekla je Ivanka, dodajući da ceni priče koje "Bambi" (nadimak koji je dala svojoj baki) priča njenoj deci.

- Ona im priča priče o mojoj majci, koju nažalost nikada nisu upoznali - kaže Ivanka.

Govoreći o svom suprugu DŽaredu Kušneru i njegovoj borbi sa rakom, ona je rekla da je izabrala psihoterapiju nakon "nekih izazova u vezi sa DŽaredovim zdravljem".

- Tek što sam napustila Vašington, DŽaredu je po drugi put dijagnostikovan rak štitne žlezde, a onda mi je umrla majka - priča Ivanka.

Ivanka Trump gets emotional as she reflects on mother Ivana's life & death.



🎥: The Diary Of A CEO pic.twitter.com/HCvxlxCGAT — TMZ (@TMZ) April 9, 2026

Podsetimo, Kušner je u svojim memoarima otkrio da se tajno borio sa rakom štitne žlezde i da je tokom službe kao viši savetnik Donalda Tramp u njegovom prvom mandatu bio podvrgnut operaciji uklanjanja tumora na vratu.

Godine 2022, nakon završetka rada u Beloj kući, Kušner je imao još jednu operaciju štitne žlezde.

Ivanka Tramp je takođe opisala kako je uživo gledala atentat na svog oca u Batleru, Pensilvanija, u julu 2023. godine.

Rekla je da je tog dana bila u golf klubu Tramp u NJu DŽerziju, plivala u bazenu sa dvoje svoje dece. Televizori su bili uključeni, pa je na vestima videla pokušaj ubistva Trampa i šta je usledilo. Foto: Rebecca DROKE / AFP / Profimedia

- Televizori su bili uključeni, pa sam to videla skoro odmah. Bila sam prestravljena i uplašena, i štitila sam svoju decu - rekla je, tvrdeći da je, dok je gledala kako joj otac ustaje i odlazi okružen timom Tajne službe, znala da je "on dobro".

- Samo sam znala da nije njegovo vreme - rekla je Ivanka.

Takođe je otkrila da je oprostila potencijalnom ubici Tomasu Kruksu za njegove postupke.

- Opraštanje je teška stvar u tom smislu, ali mislim da morate. To što je moj otac živ bio je blagoslov. Ne možete stvari u životu uzimati zdravo za gotovo, i to sam naučila na mnogo načina. Kada mi je majka prerano umrla, kada je moj muž imao rak... Jednostavno ne možete ništa uzimati zdravo za gotovo - zaključila je Ivanka Tramp.

