Ivanka Tramp, ćerka američkog predsednika Donalda Trampa, plakala je pred kamerama pričajući o najintimnijim detaljima svog života.
Ivanka je za TMZ dala veoma emotivnu ispovest, a čak se i zaplakala nekoliko puta dok je, između ostalog, pričala o smrti svoje majke, bitku sa kancerom koju je vodio njen suprug DŽared Kušner, ali i činjenici da su pokušali da ubiju njenog oca Donalda Trampa.
Ivanka (44) je nekoliko puta tražila maramice dok je pričala o svojoj pokojnoj majci i baki u podkastu "Diary of a CEO".
- Majka me je mnogo naučila o tome kako da želim ono što radim - rekla je Ivanka, pokušavajući da zadrži suze.
Pročitajte još
- Trudim se da više ne plačem - rekla je dok joj je voditelj pokazivao fotografije nje kao deteta sa majkom.
- Živela je dobar život. Bila je veoma srećna - rekla je, brišći suze.
Ivanka je rekla da nije lako izgubiti roditelja.
- Osećam se drugačije, znate, posebno kada je neočekivano, posebno nakon kovida, koji nam je oduzeo toliko godina - dodala je Trampova ćerka.
Ivanka Tramp je sa podjednakim emocijama govorila o svojoj baki - majci Ivane Tramp, Mari Zelničkovoj - koja živi sa njima na Floridi.
- Moja baka je kuvala svaki obrok. Ona je neverovatno draga. Blagoslov je što je imamo u našem domu i što živi sa nama - rekla je Ivanka, dodajući da ceni priče koje "Bambi" (nadimak koji je dala svojoj baki) priča njenoj deci.
- Ona im priča priče o mojoj majci, koju nažalost nikada nisu upoznali - kaže Ivanka.
Govoreći o svom suprugu DŽaredu Kušneru i njegovoj borbi sa rakom, ona je rekla da je izabrala psihoterapiju nakon "nekih izazova u vezi sa DŽaredovim zdravljem".
- Tek što sam napustila Vašington, DŽaredu je po drugi put dijagnostikovan rak štitne žlezde, a onda mi je umrla majka - priča Ivanka.
Podsetimo, Kušner je u svojim memoarima otkrio da se tajno borio sa rakom štitne žlezde i da je tokom službe kao viši savetnik Donalda Tramp u njegovom prvom mandatu bio podvrgnut operaciji uklanjanja tumora na vratu.
Godine 2022, nakon završetka rada u Beloj kući, Kušner je imao još jednu operaciju štitne žlezde.
Ivanka Tramp je takođe opisala kako je uživo gledala atentat na svog oca u Batleru, Pensilvanija, u julu 2023. godine.
Rekla je da je tog dana bila u golf klubu Tramp u NJu DŽerziju, plivala u bazenu sa dvoje svoje dece. Televizori su bili uključeni, pa je na vestima videla pokušaj ubistva Trampa i šta je usledilo.
- Televizori su bili uključeni, pa sam to videla skoro odmah. Bila sam prestravljena i uplašena, i štitila sam svoju decu - rekla je, tvrdeći da je, dok je gledala kako joj otac ustaje i odlazi okružen timom Tajne službe, znala da je "on dobro".
- Samo sam znala da nije njegovo vreme - rekla je Ivanka.
Takođe je otkrila da je oprostila potencijalnom ubici Tomasu Kruksu za njegove postupke.
- Opraštanje je teška stvar u tom smislu, ali mislim da morate. To što je moj otac živ bio je blagoslov. Ne možete stvari u životu uzimati zdravo za gotovo, i to sam naučila na mnogo načina. Kada mi je majka prerano umrla, kada je moj muž imao rak... Jednostavno ne možete ništa uzimati zdravo za gotovo - zaključila je Ivanka Tramp.
(Espreso)