- Kao odgovorna velika sila, Kina će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu i da pozitivno doprinosi obnavljanju mira i stabilnosti u regionu Zaliva i Bliskog istoka - izjavila je ona.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je da su poslednjih dana održani razgovori na visokom nivou između SAD i Kine o iranskom primirju, a predsednik SAD Donald Tramp je ranije rekao da veruje da je Kina igrala ulogu u ubeđivanju Irana da započne pregovore o primirju, javlja CNN.

Peking se smatra važnim igračem u mirovnom procesu zbog svojih diplomatskih i ekonomskih veza sa Teheranom. Kina se tokom sukoba predstavila kao glas mira, jer njen predsednik Si Đinping nastoji da poveća uticaj u pitanjima globalne bezbednosti.

Tome je doprinela i slika koja se širi društvenim mrežama, a koju je objavio Sje Feng, kineski ambasador u SAD.

China, always a force for peace. — Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) April 8, 2026

Na njemu se navodi da prikazuje „26 poziva za mir“ ministra spoljnih poslova Vang Jija.

To su razgovori sa brojnim zemljama koji su održani od početka napada na Iran 28. februara. „Kina, uvek sila za mir“, rekao je ambasador pored grafike.

