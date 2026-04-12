Kako je istakla, praznici imaju posebnu čar otkako je njena porodica postala bogatija za još jednog člana, unuku Dariju.

- Kao i svake godine potrudim se da napravim bajku u kuću, pogotovo što nam je sada i Darija tu, moja unučica. Sa njom je sve veselo i šareno. Pre svega farbam crvena jaja i čuvarkuću, ali skupimo se svi, tako da mi je tada puno srce - rekla je Lidija, pa dodala:

- Kada je reč o trpezi, ja sam zadužena za nju, pošto dolaze svi kod mene. Jedem sve osim mesa, ali napravim bogatu trpezu i sebi rusku salatu bez mesa i pogaču, tako da je meni lično to omiljeno.

"Nikad ne stavljam nož na trpezu"

- Nije dobro kad se zove muzika i sve ode u neku krajnost. Ja se trudim da okupim porodicu i ljude koje volim i koji su mi najbliži. Niti slavski, niti vaskršnje ne treba da se slavi tako, ovi praznici treba da se proslave u miru i harmoniji i u krugu porodice. Da smo zahvalni svi na zdravlju - izjavila je Lidija Vukićević i dodala:

- Na Vaskrs nikad ne stavljam nož na trpezu, po hrišćanstvu je to simbol uboda i zla i to se ne ne stavlja za sto za Veliki petak, a i Vaskrs - naglasila je Lidija Vukićević za Pink.

