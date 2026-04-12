Filmska zvezda DŽon Nolan, i stric slavnog reditelja Kristofera Nolana preminuo je danas, prenose mediji. Uzrok smrti britanskog glumca još uvek nije otkriven, prema pisanju lokalnog lista "Stratford-upon-Ejvon Herald" (Stratford-Upon-Avon Herald).

DŽon je bio poznat po ulozi Daglasa Frederiksa, člana uprave kompanije "Vejn Enterprajzis", u filmovima "Betmen počinje" i "Uspon mračnog viteza". Ovaj pozorišni veteran pojavio se u nekoliko blokbastera svog sinovca, uključujući kriminalistički triler iz 1998. godine "Pratioc" (Following) i ratnu dramu "Dankerk".

2013. glumio je DŽona Grira u drugoj sezoni serije "Stalna meta" ("Person of Interest"), koju je režirao njegov drugi sinovac, DŽonatan. Kasnije je pomagao i iza kamere tokom pete i poslednje sezone serije.

DŽon je tokom sedamdesetih godina prošlog veka glumio u raznim Bi-Bi-Sijevim (BBC) serijama, uključujući "Danijel Deronda" i "Dumvoč". Takođe se pojavio u Aj-Ti-Vijevoj (ITV) mini-seriji "Šabi tajger".

Poslednje DŽonovo pojavljivanje bilo je 2024. godine u epizodi američke naučno-fantastične serije "Dina: Proročanstvo" (Dune: Prophecy). Pre nego što je ostvario proboj na filmu i televiziji, DŽon je proveo dve godine u Kraljevskom Šekspirovom pozorištu (Royal Shakespeare Company). Nastupao je u poznatom pozorištu Ričmond i pojavljivao se na sceni sa trupom Rojal Kort (Royal Court Company).

Iza DŽona su ostali supruga Kim Hartman i njihova deca Miranda i Tom.

