Pojedini ovu tradiciju poštuju zbog porekla, a nisu retki ni oni koji su prešli u pravoslavlje zahvaljujući svojim partnerima.

Evo ko sve u Holivudu proslavlja pravoslavni Uskrs:

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan je rođena u Los Anđelesu, ali je poreklom Jermenka, četvrta generacija iseljenika iz Jermenije, a njeni preci su živeli na teritoriji koja se danas nalazi u Turskoj.

Naomi Kembel

Manekenka Naomi Kembel postala je vernik Ruske pravoslavne crkve dok je bila u vezi sa ruskim tajkunom Vladislavom Doronjinom.

Tom Henks je svoju veru takođe podredio ljubavi, pa je ulazeći u svoj drugi brak, sa glumicom Ritom Vilson, primio pravoslavlje. NJen otac je iz Bugarske, a majka grčko-albanskog porekla.

Glumicu smo obožavali kao Kejt Beket u seriji "Castle", a njeni roditelji su Srbi te se u njihovoj kući slavio i pravoslavni i katolički Uskrs.

Tina Fej

Poznata komičarka i glumica vuče pravoslavne korene zahvaljujući majci koja je Grkinja.

DŽenifer Aniston Foto: Profimedia

Popularna glumica DŽenifer Aniston ima grčke korene. NJen otac DŽon je rođen sa imenom Janis Anastasakis na ostrvu Krit u Grčkoj. Glumica je poznata i kao neko ko veoma često donira novac Grčkoj pravoslavnoj crkvi.

Čuvenog pevača odgajale su majka i baka nakon razvoda roditelja. A jednom prilikom je istakao da je kao dete često išao sa bakom na služenja pri Etiopijskoj Pravoslavnoj "Tewahedo" crkvi.

Milica Bogdanovna Jovović je rođena u Kijevu, od majke Galine Loginove, nekadašnje ruske glumice, i Bogdana Jovovića, srpskog doktora. Mila je i svoju ćerku krstila u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu.

Dejvid Gahan

Pevač čuvenog benda "Depeche Mode" Dejv Gahan prihvatio je pravoslavlje zbog supruge DŽenifer Skilaz.

Lepa glumica rodom je iz Bugarske, a iako se trudi da svoja ubeđenja i verovanja drži dalje od očiju javnosti, poznato je da se u njenoj porodici slave oba Uskrsa.

I za kraj, možda jedna od najneverovatnijih priča u Holivudu. Naime, jedan od najboljih glumaca svih vremena u dugom je braku sa lepom Srpkinjom Srboslavom Sandrom Blažić. On je nakon venčanja pristupio pravoslavnoj crkvi, iako je to unelo razdor u njegovu porodicu.