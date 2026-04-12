Pojedini ovu tradiciju poštuju zbog porekla, a nisu retki ni oni koji su prešli u pravoslavlje zahvaljujući svojim partnerima.

Evo ko sve u Holivudu proslavlja pravoslavni Uskrs:

Kim Kardašijan

Foto: Profimedia

 

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan je rođena u Los Anđelesu, ali je poreklom Jermenka, četvrta generacija iseljenika iz Jermenije, a njeni preci su živeli na teritoriji koja se danas nalazi u Turskoj.

Naomi Kembel

Foto: Profimedia

 

Manekenka Naomi Kembel postala je vernik Ruske pravoslavne crkve dok je bila u vezi sa ruskim tajkunom Vladislavom Doronjinom.

Tom Henks

Foto: Profimedia

 

Tom Henks je svoju veru takođe podredio ljubavi, pa je ulazeći u svoj drugi brak, sa glumicom Ritom Vilson, primio pravoslavlje. NJen otac je iz Bugarske, a majka grčko-albanskog porekla.

Stana Katić

Foto: Profimedia

 

Glumicu smo obožavali kao Kejt Beket u seriji "Castle", a njeni roditelji su Srbi te se u njihovoj kući slavio i pravoslavni i katolički Uskrs.

Tina Fej

Foto: Profimedia

 

Poznata komičarka i glumica vuče pravoslavne korene zahvaljujući majci koja je Grkinja.

DŽenifer Aniston

Foto: Profimedia

 

Popularna glumica DŽenifer Aniston ima grčke korene. NJen otac DŽon je rođen sa imenom Janis Anastasakis na ostrvu Krit u Grčkoj. Glumica je poznata i kao neko ko veoma često donira novac Grčkoj pravoslavnoj crkvi.

The Weekend

Foto: Profimedia

 

Čuvenog pevača odgajale su majka i baka nakon razvoda roditelja. A jednom prilikom je istakao da je kao dete često išao sa bakom na služenja pri Etiopijskoj Pravoslavnoj "Tewahedo" crkvi.

Mila Jovović

Foto: Profimedia

 

Milica Bogdanovna Jovović je rođena u Kijevu, od majke Galine Loginove, nekadašnje ruske glumice, i Bogdana Jovovića, srpskog doktora. Mila je i svoju ćerku krstila u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu.

Dejvid Gahan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pevač čuvenog benda "Depeche Mode" Dejv Gahan prihvatio je pravoslavlje zbog supruge DŽenifer Skilaz.

Nina Dobrev

Foto: Profimedia

 

Lepa glumica rodom je iz Bugarske, a iako se trudi da svoja ubeđenja i verovanja drži dalje od očiju javnosti, poznato je da se u njenoj porodici slave oba Uskrsa.

Kristijan Bejl

Foto: jutjub printskrin/everaceS

 

I za kraj, možda jedna od najneverovatnijih priča u Holivudu. Naime, jedan od najboljih glumaca svih vremena u dugom je braku sa lepom Srpkinjom Srboslavom Sandrom Blažić. On je nakon venčanja pristupio pravoslavnoj crkvi, iako je to unelo razdor u njegovu porodicu. 

 

