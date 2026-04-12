Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir predvodio je jutros upad grupe doseljenika u kompleks džamije Al-Aksa u Jerusalimu, uz jake snage izraelske policije, javila je palestinska agencija "WAFA".

Tokom upada, doseljenici su obavljali verske molitve u dvorištu džamije, što palestinske vlasti ocenjuju kao provokaciju i pokušaj nametanja nove realnosti, uključujući vremensku i prostornu podelu svetog mesta.

Ben Gvir je poručio da želi veći pristup za jevrejske vernike.

- Danas se ovde osećam kao vlasnik. Ima još mnogo toga da se uradi i unapredi - rekao je Ben-Gvir na video-snimku objavljenom iz kompleksa, dodajući da vrši pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da omogući veća prava jevrejskim vernicima.

Pročitajte još

TRAMP PRITISKA IZRAEL: "Zaustavite rat!"

TRAMP PRITISKA IZRAEL: "Zaustavite rat!"

22:10

NETANJAHU PRETI: Nema primirja - napadaćemo ih gde god treba

NETANJAHU PRETI: Nema primirja - napadaćemo ih gde god treba

13:04

Ubijena desna ruka lidera Hezbolaha? 100 ciljeva za 10 minuta

Ubijena desna ruka lidera Hezbolaha? 100 ciljeva za 10 minuta

10:50

"Nema aplauza onima koji zapale sve, pa dođu s kantom vode!"

"Nema aplauza onima koji zapale sve, pa dođu s kantom vode!"

11:35

Portparol Ben-Gvira naveo je da se ministar zalaže za proširenje pristupa i dozvola za molitvu jevrejskim posetiocima, ističući da se i sam molio tokom boravka u kompleksu.

Iz kabineta izraelskog premijera nije bilo neposrednog komentara, dok su ranije slične posete bile praćene saopštenjima da nema promene u politici očuvanja statusa kvo na tom lokalitetu.

Vlasti Jerusalima navele su da se incident dešava u kontekstu pojačanih tenzija i, kako tvrde, sve učestalijih kršenja statusa islamskih i hrišćanskih svetinja u istočnom delu grada, kao i ograničenja pristupa vernicima kompleksu Al-Akse, navodi palestinska agencija.

Ministarstvo spoljnih poslova Jordana osudilo je posetu, ocenjujući je kao kršenje postojećeg statusa kvo i "provokaciju i skrnavljenje svetinje", prenosi Rojters.

Kompleks, poznat Jevrejima kao Hramovna gora, najsvetije je mesto u judaizmu, dok je za muslimane treće svetilište po značaju.

Prema dugogodišnjem aranžmanu sa muslimanskim vlastima, lokalitetom upravlja jordanska verska fondacija, a Jevrejima je dozvoljena poseta, ali ne i molitva.

Predlozi o eventualnoj promeni tog statusa u prošlosti su izazivali snažne reakcije muslimanskog sveta i dovodili do nasilja.

(Kurir/Rojters)

 

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp zatvara Ormuz; Hezbolah i Izraeč nastavljaju rat; Crvene linije za SAD i Irana
Planeta

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp zatvara Ormuz; Hezbolah i Izraeč nastavljaju rat; Crvene linije za SAD i Irana

PREVARA OPOZICIJE ISPLIVALA NA VIDELO: Bivši Tisin poslanik obelodanio "Akcioni plan za izborni dan" (FOTO)
Planeta

PREVARA OPOZICIJE ISPLIVALA NA VIDELO: Bivši Tisin poslanik obelodanio "Akcioni plan za izborni dan" (FOTO)

#Itamar Ben Gvir #Izrael vesti #DŽamija Al Aksa #Al Aksa #Palestina vesti #Jerusalim vesti #Jordan vesti #Hramovna gora
УДАР ДРОНОВИМА И РАКЕТАМА: Хезболах извео низ напада на север Израела

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela