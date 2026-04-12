Voditelj Jovan Memedović podelio je do sada nepoznatu anegdotu o svom susretu sa pokojnim velikanom domaćeg glumišta, Draganom Nikolićem.

Kako je voditelj ispričao, prva prilika za upoznavanje desila se tokom snimanja jednog šou programa u formi kabarea, koji je vodio upravo legendarni Dragan Nikolić.

- Ja sam, igrajući sa njima neke uloge, zaista uspeo da se zbližim sa tim mojim omiljenim glumcem. I to je prošlo, a ja sam bio prezadovoljan što sam eto, imao priliku - započeo je Jovan Memedović svoju priču o glumačkoj legendi.

Hladan tuš na ulici i ruka u vazduhu

Međutim, samo dva dana kasnije, usledio je neočekivani obrt. Memedović je sreo slavnog glumca u jednoj maloj ulici i, ponesen prethodnim druženjem, sav ushićen krenuo da se pozdravi s njim.

- Ide on prema meni. I ja, sav srećan, dolazim do njega, pružam ruku: "Dragane..." A on kaže: "Bravo, majstore, bravo!" I ostade, maltene, moja ruka... - iskreno je ispričao voditelj.

"Slavne ličnosti treba razumeti"

Iako bi se mnogi na njegovom mestu uvredili, Jovan Memedović ističe da mu je ovaj susret zapravo otvorio oči i pomogao mu da razume teret sa kojim se nose velike zvezde.

- Onda sam shvatio da se njemu to dešava svakodnevno sa prolaznicima u slučajnim susretima i da je onda besmisleno uzeti mu vreme na neke stvari, na nešto što je on već čuo milion puta. Dakle, te slavne ličnosti, treba ih razumeti - zaključio je Memedović.

