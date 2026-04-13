Pravoslavni vernici se tokom uskršnjih praznika kucaju jajima koja su skuvana i ofarbana na Veliki petak. U mnogim porodicama se pripremi i više nego što je potrebno, pa se desi da Uskrs prođe, a ostane i po desetak ili dvadesetak skuvanih jaja.

Ukoliko se pitate koliko dugo nakon Uskrsa je bezbedno da jedete i dajete deci kuvana jaja, evo odgovora.

Iako neki veruju da uskršnja jaja koja su ofarbana na Veliki petak ne mogu da se pokvare, stručnjaci imaju vrlo jasne smernice o tome koliko dugo nakon kuvanja jaja možemo jesti.

Stručnjaci iz Američkog udruženja za agrikulturu na svom sajtu usda.gov ističu da skuvana jaja koja se čuvaju u frižideru mogu da se jedu u narednih sedam dana, bilo da se u frižideru čuvaju oljuštena ili s ljuskom.

Ono što je važno je da jaja stavite u frižider u roku od dva sata nakon kuvanja, kao i da, kada ih izvadite iz frižidera, ne ostavljate duže od dva sata na sobnoj temperaturi pre nego što ih pojedete.

