Radio-televizija Srbije predstavila je novi triling voditelja udarne informativne emisije Dnevnik 2. Pored dva dobro poznata lica Dnevnika, Vesne Radosavljević i povratnika na javni servis Vladimira Jelića, priliku i čast da se obraća gledaocima RTS ubuduće će imati i Mirko Mihajlović.

Mirko, doduše, nije nepoznat publici koja prati javni servis.

Gledali smo ga do sada u Jutarnjem programu i u Beogradskoj hronici. Prethodno, televizijsko iskustvo je počeo da stiče 2021. na Tanjug TV, i to posle dugogodišnje radijske karijere.

Mirka pamte oni koji su početkom 2000-tih i kasnije slušali mnoge radio stanice: Studio B, Indeks, Prvi radio, Radio Antena... Mlađa publika upoznala je njegov glas kada je bio voditelj Rok radija. Upravo tu je 2020. obeležio 20 godina karijere pred mikrofonom, od toga pet na pomenutoj stanici.

Ako zagrebemo, međutim, u "najdublju prošlost", dolazimo do - Radio Rode. Mirko Mihajlović je počeo da se bavi ovim poslom upravo na pomenutoj nekada jako popularnoj radio stanici.

