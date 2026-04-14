Radio-televizija Srbije predstavila je novi triling voditelja udarne informativne emisije Dnevnik 2. Pored dva dobro poznata lica Dnevnika, Vesne Radosavljević i povratnika na javni servis Vladimira Jelića, priliku i čast da se obraća gledaocima RTS ubuduće će imati i Mirko Mihajlović. 

Mirko, doduše, nije nepoznat publici koja prati javni servis. 

Gledali smo ga do sada u Jutarnjem programu i u Beogradskoj hronici. Prethodno, televizijsko iskustvo je počeo da stiče 2021. na Tanjug TV, i to posle dugogodišnje radijske karijere. 

Mirka pamte oni koji su početkom 2000-tih i kasnije slušali mnoge radio stanice: Studio B, Indeks, Prvi radio, Radio Antena... Mlađa publika upoznala je njegov glas kada je bio voditelj Rok radija. Upravo tu je 2020. obeležio 20 godina karijere pred mikrofonom, od toga pet na pomenutoj stanici. 

Tragač iz "Potere" se srušio na pod usred emisije

Tragač iz "Potere" se srušio na pod usred emisije

07:49

PLATA BILA MIZERNA: Zašto je Danijela dala otkaz na RTS-u?

PLATA BILA MIZERNA: Zašto je Danijela dala otkaz na RTS-u?

12:59

OTKAZ NA PRVOJ Vladimir Jelić se vraća na RTS! Otkrio detalje

OTKAZ NA PRVOJ Vladimir Jelić se vraća na RTS! Otkrio detalje

14:40

"ZAŠTO? 16 NEDUŽNIH!" Bomba bačena na RTS, Duška neutešna

"ZAŠTO? 16 NEDUŽNIH!" Bomba bačena na RTS, Duška neutešna

11:21

Ako zagrebemo, međutim, u "najdublju prošlost", dolazimo do - Radio Rode. Mirko Mihajlović je počeo da se bavi ovim poslom upravo na pomenutoj nekada jako popularnoj radio stanici. 

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU
Planeta

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala
Sport

CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala

КИНА ЖЕСТОКО НАПАЛА АМЕРИКУ ЗБОГ ИРАНА: Ево шта су поручили из Пекинга на блокаду лука

KINA ŽESTOKO NAPALA AMERIKU ZBOG IRANA: Evo šta su poručili iz Pekinga na blokadu luka