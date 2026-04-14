U najnovijoj epizodi kviza "Potera", koja se emituje na Prvom programu RTS-a, gledoci su imali priliku da vide i znanje i humor takmičara i tragača, ali i jedan neočekivano zabavan trenutak koji je izazvao smeh u studiju.

Voditelj Jovan Memedović postavio je takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.

- Koja pečurka se smatra najsmrtonosnijom na svetu? - a i takmičar i tragač dali su tačan odgovor - zelena pupavka. 

Nakon tačnog odgovora, tragač Milan Bukvić ostao je u svom prepoznatljivom šaljivom tonu, pa je nasmejao i publiku i učesnike. 

- Pre emisije sam probao zelenu pupavku i ništa mi se nije desilo - rekao je kroz šalu Bukvić. 

U tom trenutku, uz smeh u studiju, tragač je u komičnom maniru "pao sa stolice", što je dodatno razbilo atmosferu i izazvalo smeh kod prisutnih u studiju. 

 

@potera_adrenalin Tragač pao u Poteri! 👀 Pečurke nisu savladale Milana, ali naši takmičari večeras imaju svoju šansu - gledajte ih u 21.00 na @rts_predstavlja! Vidimo se u Poteri 😀 #potera #jovanmemedovic #milanbukvic #rts #adrenalinproduction ♬ original sound - potera_adrenalin

 

Iako je sve bilo deo šale i dobre energije koja je karakteristična za ovaj kviz, scena je ubrzo postala jedna od onih koje će se sigurno prepričavati među gledaocima.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU
Planeta

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala
Sport

CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: "Тип" - тикет за уторак

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak