U najnovijoj epizodi kviza "Potera", koja se emituje na Prvom programu RTS-a, gledoci su imali priliku da vide i znanje i humor takmičara i tragača, ali i jedan neočekivano zabavan trenutak koji je izazvao smeh u studiju.

Voditelj Jovan Memedović postavio je takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.

- Koja pečurka se smatra najsmrtonosnijom na svetu? - a i takmičar i tragač dali su tačan odgovor - zelena pupavka.

Nakon tačnog odgovora, tragač Milan Bukvić ostao je u svom prepoznatljivom šaljivom tonu, pa je nasmejao i publiku i učesnike.

- Pre emisije sam probao zelenu pupavku i ništa mi se nije desilo - rekao je kroz šalu Bukvić.

U tom trenutku, uz smeh u studiju, tragač je u komičnom maniru "pao sa stolice", što je dodatno razbilo atmosferu i izazvalo smeh kod prisutnih u studiju.

Iako je sve bilo deo šale i dobre energije koja je karakteristična za ovaj kviz, scena je ubrzo postala jedna od onih koje će se sigurno prepričavati među gledaocima.

