Radio-televizija Srbije predstavila je nedavno novi triling voditelja udarne informativne emisije "Dnevnik 2".
Pored dva dobro poznata lica "Dnevnika" (jednog trenutno, a drugog nekada) - Vesne Radosavljević i povratnika na javni servis Vladimira Jelića, priliku i čast da se obraća gledaocima RTS ubuduće će imati i Mirko Mihajlović (ko je voditelj Mirko Mihajlović, o njegovoj biografiji i zašto njegov glas pamte milioni slušalaca detaljnije pročitajte na OVOM linku).
Ništa manje zanimljivo od informacije ko čini novi tim voditelja "Dnevnika 2" nije ni videti koja imena se tu više neće pojavljivati ako je sudeći po RTS-ovoj najavi gde navode samo triling Radosavljević-Jelić-Mihajlović.
Ko je dosada vodio "Dnevnik 2" RTS-a?
Pre velikih rezova na mestu prezentera "Dnevnika 2" na RTS-u, tu informativnu emisiju vodili su pomenuta Vesna Radosavljević (koja se jedina spominje i za dalja izdanja "Dnevnika 2"), kao i Ivona Pantelić, Jasmina Panić i Nebojša Kotlajić.
Valja napomenuti da svi oni ostaju na RTS-u, ne radi se o smeni, nego o raspoređivanju na druge dužnosti unutar javnog servisa (ne znači i da neće voditi ostala izdanja RTS-ovog Dnevnika).
Svi će nastaviti da vode druge informativne i specijalne emisije na RTS-u, ali će se neki od njih baviti (više nego do sada) i poslovima iza kamere, uredničkim poslovima pre svega.
Ova "smenu" je RTS postepeno uveo, polako ubacujući "u igru" nova lica, a izbacujući stara.