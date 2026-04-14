Radio-televizija Srbije predstavila je nedavno novi triling voditelja udarne informativne emisije "Dnevnik 2".

Pored dva dobro poznata lica "Dnevnika" (jednog trenutno, a drugog nekada) - Vesne Radosavljević i povratnika na javni servis Vladimira Jelića, priliku i čast da se obraća gledaocima RTS ubuduće će imati i Mirko Mihajlović (ko je voditelj Mirko Mihajlović, o njegovoj biografiji i zašto njegov glas pamte milioni slušalaca detaljnije pročitajte na OVOM linku). Foto: Jutjub printskrin/RTS Prikazuje

Ništa manje zanimljivo od informacije ko čini novi tim voditelja "Dnevnika 2" nije ni videti koja imena se tu više neće pojavljivati ako je sudeći po RTS-ovoj najavi gde navode samo triling Radosavljević-Jelić-Mihajlović.

Ko je dosada vodio "Dnevnik 2" RTS-a?

Pre velikih rezova na mestu prezentera "Dnevnika 2" na RTS-u, tu informativnu emisiju vodili su pomenuta Vesna Radosavljević (koja se jedina spominje i za dalja izdanja "Dnevnika 2"), kao i Ivona Pantelić, Jasmina Panić i Nebojša Kotlajić.

Valja napomenuti da svi oni ostaju na RTS-u, ne radi se o smeni, nego o raspoređivanju na druge dužnosti unutar javnog servisa (ne znači i da neće voditi ostala izdanja RTS-ovog Dnevnika).

Svi će nastaviti da vode druge informativne i specijalne emisije na RTS-u, ali će se neki od njih baviti (više nego do sada) i poslovima iza kamere, uredničkim poslovima pre svega. Foto: RTS printskrin/Dnevnik 2

Ova "smenu" je RTS postepeno uveo, polako ubacujući "u igru" nova lica, a izbacujući stara.

