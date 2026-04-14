Atina Tošić 7. septembra napuniće 18 godina, te je došlo vreme da se razmišlja o akademskoj budućnosti.

Lepa tinejdžerka odlučila je da se njeno obrazovanje nastavlja u Milanu, ekskluzivno saznajse "Scandal!".

Naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošića koja će ove godine proslaviti punoletstvo, posvetila je neko vreme potrazi za fakultetom koji će upisati, a kako piše pomenuti list, odluka je pala na evropsku modnu prestonicu. Foto: Jutjub printskrin/AmiG Show

Obrazovanje Karleušine starijine mezimice nastaviće se nakon srednje škole u oblasti modnog dizajna, što ne iznenađuje, s obzirom da je ljubav prema visokoj modi nasledila od majke, koja u svojoj kolekciji poseduje čak i arhivske komade svetskih dizajnera.

Atina Tošić se prema saznanjima medija od septembra seli u Italiju, iako je aplicirala za modne akademije u Milanu i Londonu i na obe je primljena, ćerka Jelene Karleuše odlučila se za studije i život u Milanu, koji je bliži Beogradu, što je bio jedan od razloga za takvu odluku.

- Prvenstveno je donela odluku zzbog toga što za svega sat i po avionom može da bude u Beogradu. Jelena planira da joj kupi i mali auto, kako bi mogla lakše da se prevozi u Milanu, tako i zbog činjenice da sa drugaricom u svakom trenutku može da dođe u Beograd. Jelena je podržava u celoj ideji i sigurno je da će ona pomoći da se stan koji sada traže opremi po meri njene ćerke, ali i drugarice sa kojom će zajedno da živi i studira - kaže izvor ističući da je i Duško Tošić u sve uključen, te i da će učestvovati u finansiranju Atininog školovanja.

(Hello)

