Proslavljeni fudbaler Savo Milošević našao se na spisku zvanica novopečenog tate Aleksandra Sofronijevića, koji večeras u jednom beogradskom restoranu slavi rođenje Tare.
Savo se ne odvaja od devojke Natalije
Savo je na slavlje došao u pratnji partnerke, deset godina mlađe Natalije Tipsarević, koja je svojom pojavom privukla veliku pažnju, te su sve vreme sevali blicevi fotoreportera, dok su njih dvoje ponosno pozirali.
Milošević se odlučio za klasično teget odelo, koje je iskombinovao sa belom košuljom, dok je njegova lepša polovina imala haljinu nežnih tonova i bebi roze sako.
Savo i Natalija čestitali su domaćinu prinovu i uručili mu poklon.
Pročitajte još
Nakon razvoda se ništa nije znalo o Savinom ljubavnom životu
Poznato je da Milošević ima troje dece ćerku Isodoru i sinove Nikolu i Borisa, a njih je dobio u braku sa bivšom suprugom Vesnom Bovan. Nakon razvoda se neko vreme ništa nije znalo o ljubavnom životu fudbalske legende, sve do maja 2018. godine kada se na svadbi ćerke Dragan Stojkovića Piksija pojavio u društvu partnerkeNatalije Tipsarević.
Natalija svira violončelo, 10 godina je mlađa od Miloševića, a osim toga se o njoj ne zna gotovo ništa.
Savo i Natalija su viđeni 2023. godine na jednoj promociji, kao i 2024. godine na svadbi harmonikaša Ace Sofronijevića. Natalija se tada pojavila u letnjoj haljini, a zajedno sa Savom je privukla pažnju svih gostiju.
