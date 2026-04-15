Voditeljka Snežana Dakić neretko govori na temu muško-ženskih odnosa, pa tako se ne libi da govori i o svom primeru.

Ona je jednom prilikom govorila o izdaji partnera - kada ju je ostavio u trenutku dok se borila sa velikim zdravstvenim problemom. Vladimir je tada varao Snežanu, a kako kaže, najviše je bolelo što nema njegovu podršku.

- Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je iskreno voditeljka i otkrila da joj je bilo jako teško što su mediji saznali za neverstvo njenog supruga. Foto: ATA images/A. Ahel

- Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - rekla je Snežana Dakić u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.

Snežana je istakla da se posvetila njihovoj ćerki, ali da je njemu očigledno falila pažnja, te je ljubav potražio kod druge žene. Foto: ATA images/A. Hamzagić

- Ne mislim da sam ga osujetila kao muškarca svojim posvećivanjem detetu, ali da je njemu očigledno falilo više pažnje, jeste, zato što je prosto potražio ljubav na drugom mestu. I, meni je to potpuno legitimno, to je u redu ali da ja jesam doprinela sigurno da jesam, ali je pitanje da li vi dalje želite, pitanje je, ja naprosto nisam više ni želela da, nisam imala više taj osećaj da treba da budemo dalje partneri na taj način, a vi kada vidite to vi se i ne trudite, kada vidite da je nečemu došao kraj… a to je koincidiralo sa mojom životnom opasnošću - ispričala je voditeljka tada.

