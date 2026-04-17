Marija Bulat se sada oglasila, pa je iz stana okupljenim medijima objasnila da čeka da se Marko vrati, kako bi sa decom napustila stan u kom se nasilje i desilo, a objasnila je da će ipak da povuče prijavu.
- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro.
Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. NJega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - rekla je Marija, pa je potom otkrila da je povukla prijavu protiv pevača:
- Povukla sam prijavu, to je to.
Podsetimo, Marko se i dalje nalazi u policiji, a Marija je ranije pre obraćanja medijima izašla kako bi ispred stana u kom se nasilje dogodilo izašla da prošeta psa. Ona je nosila sivu trenerku i papuče, te je zamolila pripadnike sedme sile da ne iznosi detalje situacije.