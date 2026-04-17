Marka Bulata supruga Marija je prijavila za nasilje u porodici, prenose domaći mediji.
Prema nezvaničnim informacijama, Marija Bulat pozvala je nadležne organe rano jutros, tvrdeći da ju je suprug, pevač Marko Bulat, napao nakon verbalne rasprave.
Drama je počela žestokom svađom u njihovom stanu. Marija je u prijavi navela da ju je suprug tokom sukoba udario, nakon čega je ona odlučila da potraži pomoć policije.
"Policijska patrola je odmah izašla na teren po prijavi. U toku je uzimanje izjava i utvrđivanje svih okolnosti ovog događaja", navodi izvor blizak istrazi.
Nadležne službe trenutno rade na proveri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izveštaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.