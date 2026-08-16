Dragana Kosjerina nakon dužeg odsustva sa malih ekrana ponovo je privukla pažnju objavom na Instagramu. Voditeljka je uz snimak pomračenja Sunca napisala samo „Novi početak“, a njena koleginica Jelena Simić odmah joj je odgovorila porukom o „novom poglavlju“.

Jedno od najpoznatijih lica Radio-televizije Srbije, Dragana Kosjerina, poslednjih meseci retko se pojavljuje u javnosti, a slobodno vreme iskoristila je za putovanja i odmor.

Voditeljka, koja će za nekoliko dana proslaviti 39. rođendan, sada se oglasila kratkom, ali intrigantnom porukom.

Na Instagramu je objavila snimak pomračenja Sunca, a uz njega napisala samo dve reči: – Novi početak.

Među reakcijama na njenu objavu našla se i poruka koleginice Jelene Simić, koja je Dragani odgovorila u sličnom tonu.

– Prelepo! Novo poglavlje – napisala joj je Jelena.

Dragana nije dodatno objasnila na šta se njen „novi početak“ odnosi, zbog čega je kratka poruka ostavila prostor za različita tumačenja. Foto: Jutjub printskrin/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Kosjerina će 22. avgusta napuniti 39 godina. Rođena je 1987. u Sarajevu, a televizijsku karijeru gradila je najpre kroz sportsko novinarstvo, pre nego što je postala jedno od prepoznatljivih lica RTS-a.

„Hvala julu. Bio je lep. Bio je lek“

Ovo nije prvi put tokom leta da je voditeljka kratkom porukom izazvala pažnju svojih pratilaca.

Početkom avgusta objavila je seriju fotografija nastalih tokom odmora. Među njima su bili umetnički crno-beli portret, detalj minđuše u obliku leptira, prizori mora, zalaska sunca i prirode, ali i fotografija knjige koju je čitala tokom odmora. Reč je poeziji Vaska Pope.

Uz sve je ostavila poruku: – Hvala julu. Bio je lep. Bio je lek.

NJene reči tada su sugerisale da joj je period odmora i udaljavanja od televizijskih obaveza prijao.

Leto provodi daleko od televizijskog studija

Kosjerina je tokom prethodnih meseci na društvenim mrežama uglavnom pokazivala trenutke sa putovanja, boravak pored mora, prirodu i vreme provedeno uz knjige.

Početkom avgusta objavljeno je da se voditeljka retko oglašava, ali da je deo leta provela upravo odmarajući pored mora i u prirodi.

Sada je, neposredno pred rođendan, odabrala poruku „Novi početak“, ali za sada nije otkrila da li ona nagoveštava nešto novo na poslovnom ili privatnom planu.

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