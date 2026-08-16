Vilis se pojavio se u novim fotografijama sa svadbenog vikenda svoje ćerke Talule Vilis, a prizori su posebno dirnuli njegove obožavaoce širom sveta.

Slavni glumac, koji se poslednjih godina povukao iz javnosti zbog borbe s frontotemporalnom demencijom, bio je uz svoju najmlađu ćerku na njenom venčanju.

Talula se 8. avgusta udala za muzičara DŽastina Ejsija. Venčanje je održano na porodičnom ranču u San Valiju u američkoj saveznoj državi Ajdaho, a detalje intimnog slavlja sada je objavio ugledni modni časopis Vog. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj Brus grli Talulu, dok ona naslanja glavu na njegovo rame. Glumac pritom drži za ruku njenog novog supruga DŽastina i smeši se.

Jednostavan, ali vrlo emotivan prizor mnogima je bio dovoljan da shvate koliko je glumcu značilo da bude uz ćerku u njenom velikom danu. Brus je na svadbi svoje ćerke nosio lanenu košulju kratkih rukava, svetle pantalone i slamnati šešir, a fotografije pokazuju da je učestvovao u porodičnom slavlju uprkos zdravstvenim problemima. Na venčanju je bila i Talulina majka, glumica Demi Mur, Brusova bivša supruga. Ona je tokom ceremonije sedela u prvom redu, odevena u elegantnu dugu haljinu. Iako Brus nije zabeležen na fotografijama sa same ceremonije, njegovo prisustvo tokom svadbenog vikenda bila je očito posebno važna celoj porodici.

Vilisu je dijagnostifikovana frontotemporalna demencija u februaru 2023. godine. NJegova porodica poslednjih godina otvoreno govori o njegovom zdravstvenom stanju, a supruga Ema Heming Vilis i njihove ćerke više su puta isticale koliko im znači podrška javnosti. Brus i Demi Mur imaju tri ćerke; Rumer, Skaut i Talulu. Sadašnja supruga Ema Heming Vilis i Brus imaju još dve ćerke, Mejbel Rej i Evelin Pen. Za Talulu je venčanje tako imalo dodatnu emocionalnu težinu. Uz nju su bili i majka i otac, a fotografija na kojoj Brus grli svoju ćerku mnogima je postala najlepši trenutak celog svadbenog vikenda.

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