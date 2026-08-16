Glumica Ivana Dudić pokazala je kako uživa na odmoru, a fotografijom sa plaže izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pozirala u jednodelnom kupaćem kostimu, a kada je okrenula leđa kameri, pratioci su imali šta da vide.

Od napred sve izgleda svedeno, a pozadi je kupaći u obliku tange, te otkriva veći deo atributa. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Otkrila kako održava vitku liniju

Podsetimo, Dudićeva je svojevremeno otkrila kako održava vitku figuru i koje namirnice izbegava da jede.

- Vežbam pilates reformer, ali ne fanatično. Već godinama ne jedem meso, a beli šećer sam izbacila pre godinu i po dana. Kolače zamenjuju med i urme. Osećam se mnogo bolje u svojoj koži od kad se tako hranim - rekla je Ivana i objasnila zbog čega izbegava meso. Foto: Instagram printskrin/dudicivana

- Ne prija mi, ne jedem ga već tri četiri godine. Ali kad mama napravi lazanje, nije da po njima prebiram, ali komade mesa ne volim i ne jedem. Jednostavno, imam više energije i mnogo bolje mislim. Čini mi se da su istraživanja pokazala da meso izaziva agresiju kod ljudi - navela je Ivana.

Glumica je istakla i da nema naviku da jede voće, ali voli da za lagani obrok ili užinu popije smuti koji je, kako kaže, satima drži sitom.

Maline, mango, jabuke, pomorandže i sojino mleko su jedni od favorita za njen smuti, ali najčešće voli da pomeša maline i med, istakla je svojevremeno. Foto: Instagram printskrin/dudicivana

Dobijala nepristojne ponude

Podsetimo, glumica jej jednom prilikom otkrila i da je dobijala nepristojne poruke.

- Čovek je tražio da mi uplati novac na račun, jednu finu sumu, da se nađemo u sred grada, a da mi on liže štikle. U sred, ljudi, u centru grada! (smeh) Kaže: "Ja hoću da to svi gledaju", ja se mislim da l' je ovo realno... Pedikirka mi kaže: "Ma, ti si luda, prihvati, hajde da zarađujemo." Pa, šta da im radim... Zamisli šta meni traže ljudi. I onda ih pustim, neka ih, neka pišu - rekla je ona, prenosi Blic.

(Espreso)

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