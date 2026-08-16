"Još jedna godina, a u srcu mi je još više ljubavi, uspomena i zahvalnosti", započela je Neda svoju rođendansku objavu, podelivši sa pratiocima fotografije idiličnog slavlja. Sudeći po prizorima, pevačica je rođendan provela u svom letnjem domu u Boki Kotorskoj, okružena prodicom i prijateljima.

Na fotografijama se vidi kako, nasmejana i srećna, duva u svećice na torti u krugu svojih najmilijih.

"Zahvalna sam za svaki novi dan, za svoju porodicu, prijatelje, svoju publiku i sve vas koji ste godinama uz mene. Život je najlepši kada ga živiš punim plućima", poručila je Ukraden.

NJena objava brzo je prikupila brojne čestitke i emotivne poruke obožavalca. "Draga Nedo, uživajte u svom danu. Teško je naći prave reči koje bi mogle da vas opišu, koliko ste posebni, jedinstveni i svoji", napisala je jedna obožvateljka, dok su se drugi nadovezali sa porukama poput "Srećan rođendan kraljice".

Misterija broja 67 na torti

Iako je Neda u opisu objave poručila kako "ne broji godine, već trenutke koji su je učinili srećnom", njeni pratioci oštrog oka primetili su zanimljiv detalj koji je pokrenuo raspravu. Na jednoj od fotografija pevačica pozira ispred torte koja je ukrašena velikom zlatnom svećicom u obliku broja 67. Ovaj je broj izazvao zbunjenost, budući da je, prema javno dostupnim podacima, muzička zvezda rođena 16. avgusta 1950. godine, što znači da je proslavila svoj 76. rođendan.

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