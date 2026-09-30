Glumica Olga Odanović i njen suprug Dragan Petrović Pele roditelji su sina Jakova, koji je završio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti, i ćerke Lenke, koja je krenula roditeljskim stopama.

Mlada glumica odlučila je da izgradi sopstveni put u glumi bez oslanjanja na slavna imena svojih roditelja. Zbog želje da ostavi lični pečat, Lenka je svojevremeno odbila ulogu u hit seriji "Radio Mileva" u kojoj glumi njena majka, dok je Olga otvoreno govorila o teretu koji nose deca poznatih umetnika. Foto: ATA images/A. Ahel

Olga Odanović je iskreno govorila o ovoj odluci svoje ćerke i istakla da u potpunosti poštuje njen stav:

"Lenka je svoja. Ona je čak rekla da ne bi sa mnom nikad igrala. Ona kaže: 'Ti si moja mama i ja to poštujem'. Deca glumaca nose teret. Breme prezimena. I njima nije lako. Oni moraju mnogo više da se dokazuju. Mada, njeno vreme tek dolazi. Nikad se ne zna. Možda promeni mišljenje. Ona želi da izgradi sebe, da ostavi svoj lični pečat. Ja sam tu da to poštujem".

Lenka Petrović je pažnju publike privukla ulogom u seriji "Preživeti Beograd", gde je tumačila lik studentkinje koja pokušava da se snađe u glavnom gradu. Mlada glumica je svesna popularnosti svojih roditelja, ali ističe da se time ne opterećuje. Foto: Antonio Ahel/ATA images

"Moje roditelje gledam kao mamu i tatu i mislim da je najbolje da tako i ostane".

Prisećajući se trenutka kada je dobila svoju prvu veliku ulogu na kastingu, Lenka je priznala da je pored uzbuđenja osetila i veliku odgovornost:

"Kada su me pozvali na kasting za seriju, i to za jednu od glavnih uloga, bila sam presrećna. Na samom kastingu, koji se sastojao od nekoliko faza, bilo je jako interesantno. Kada sam izabrana, odjednom sam osim uzbuđenja osetila i ogromnu odgovornost. Sada sam pod nekom pozitivnom tremom i strepnjom da sve ispadne kako treba".

(Puls online)

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