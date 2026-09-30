Dejan Karaklajić je jedan od najznačajnijih i najsvestranijih srpskih i jugoslovenskih televizijskih i filmskih reditelja, producenata i scenarista.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Sa karijerom koja traje duže od pola veka, ostavio je neizbrisav trag u domaćoj kinematografiji i pop-kulturi, vodeći projekte koji su pomerali granice televizijskog formata.

Neka od njegovih najpoznatijih ostvarenja su film "LJubavni život Budimira Trajkovića", ali i mnogima omiljena serija "Tajne vinove loze", a u svojoj bogatoj karijeri Karaklajić je okupljao najzvučnija imena domaće glumačke scene.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

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On se svojevremeno dotakao umetnica sa kojima je radio, a posebno je pohvalio Slobodu Mićalović, te istakao da je voli kamera:

- Nemam omiljenu glumicu. Menja se to od uloge do uloge, od filma do filma. U Americi sam sreo Odri Hepbern i ona je jedino bila takva kao što je na filmu. Snimao sam intervju s njom. Posle smo pričali privatno i očarala me je svojim šarmom kao na platnu. Kod nas kamera najviše voli Slobodu Mićalović. Nije ona privatno ružna, nego ni kod jedne glumice nisam video tu magiju - otkrio je Karaklajić svojevremeno. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Inače, upravo Sloboda Mićalović igra glavnu žensku ulogu - lik Vjere Rad Radivojević u njegovoj seriji "Tajne vinove loze", a pored toga, igrala je i u njegovoj seriji "Bunar", gde tumači lik Nace. 

(Mondo)

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