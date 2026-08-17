Pevač Alen Islamović, koji je rođen na današnji dan i njegova supruga Marijana dokaz su da prava ljubav ne poznaje granice, s obzirom na to da njihov brak traje već pune četiri decenije. NJihova ljubavna priča počela je na prvi pogled kada je Marijana imala samo 16 godina i to tokom njenog prvog noćnog izlaska, dok je Alen tada imao 22 godine i bio samo lokalni pevač u grupi "BAG".

"Marjanu sam upoznao kad je ona imala 16 godina, a ja 22. Bio sam niko, samo lokalni pevač u grupi 'Bag'. Nas dvoje smo sve ove godine zajedno plivali kroz sve bure i trudili se da opstanemo i sačuvamo svoj mir. Bila mi je najveća podrška kroz sve što sam prošao i u svim odlukama koje sam donosio, a one su nekada bile bolne i neizvesne. Brak je kompromis, mirna luka i treba ga znati sačuvati", rekao je pevač jednom prilikom, prenosi Kurir.

"Najveća ljubav mi je moja žena, ako smo zajedno od 16. godine, možete da zamislite kakva je to ljubav. Sad nemamo nesuglasica, ranije smo imali, ali ona je oguglala na to. Kao otac sam odličan i blag, a kao deda tek. To mi je najlepša uloga sad, jedva čekam da vidim unuke, nisam ih video tri dana i već mi nedostaju", ispričao je on.

Marjana i Alen u braku su više od četiri decenije i dobili su dve ćerke, Unu i Laru, a danas imaju i unuke.

"Tokom višemesečnih turneja sa 'Dugmetom' potpuno sam propustio odrastanje starije ćerke i u tom periodu moja supruga bila je zadužena za njeno vaspitanje. Danas, kada su obe porasle, počeo sam da kontrolišem njihove živote. Drago mi je kada vidim da su izrasle u sve ono što smo od njih priželjkivali, a to je da budu skromne devojke, koje vole svoju porodicu, imaju verne i iskrene prijatelje. One i sada znaju do koje granice mogu da idu s nama i nikada nas nisu povredile", istakao je Alen. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Mojim ćerkama nikada nije bila otežavajuća okolnost to što im je otac javna ličnost. One su od malena naučile kako treba da se bore kroz život i da sačuvaju porodicu. Moje turneje jesu bile naporne, ali sam se trudio da svaki slobodan trenutak provodim sa njima, tako da im nije falilo ni letovanja ni zimovanja, ni putovanja...", ispričao je Islamović u emisiji "Premijera".

"Božić i Uskrs gotovo uvek proslavljamo zajedno, dok Novu godinu ne stižemo jer Alen tada obično ima nastupe. Ove godine ću najverovatnije s ćerkama i prijateljicama otići u našu kuću u Bihaću. Ranije sam ga pratila po koncertima, ali sad mi je to već naporno - udaljenost, povratak odmah posle... Više nemamo snage kao nekad. A i kada izađemo, treba nam tri dana da se oporavimo", ispričala je Marijana ranije.

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