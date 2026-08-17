- Sa dubokom tugom delimo tragičnu smrt naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i sila prirode koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu - rekao je njen otac Skip u izjavi za američkog partnera Skaja, NBC NJuz.

NJen otac je zatim zatražio privatnost jer "naša porodica treba vremena da prebrodi ovaj nezamislivi gubitak". Penetijer je takođe glumila u franšizi horor filmova "Vrisak".

Ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Odrekla se starateljstva nad detetom

To je dovelo do njene odluke da se odrekne starateljstva nad svojim jedinim detetom Kajom 2018. godine, koje je dobila sa bivšim partnerom Vladimirom Kličkom, ukrajinskim profesionalnim bokserom.

Penetijer se prvi put pojavila u reklamama kada je imala samo 11 meseci - i kasnije je postala dečja glumica sa ulogama u sapunicama, uključujući "Jedan život za živeti" i "Vodeća svetlost".

NJen debi u dugometražnom filmu dogodio se kada je imala devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u filmu "Život bube".

Godine 2024, opisala je bol i tugu nakon što je njen mlađi brat neočekivano preminuo od nedijagnostikovane srčane bolesti prethodne godine.

- Kada izgubite nekoga koga ste videli u svim važnim trenucima u svom životu, kako stoji pored vas, to jednostavno potresa vaš svet - rekla je za emisiju "Tudej" na NBC-u.

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