Nataša Bekvalac više od dve decenije prisutna je na ovdašnjoj sceni, a malo ko zna šta je pevačica studirala.

Iako je muzikom počela da se bavi još u ranom detinjstvu, zanimale su je i neke druge, potpuno drugačije oblasti, pa je odlučila da se posle srednje škole dalje usavršava.

Nata je završila Višu školu za sportske trenere. LJubav prema sportu nasledila je od oca, vrhunskog fudbalskog stručnjaka Dragoljuba Bekvalca, koji je insistirao da upiše baš tu obrazovnu ustanovu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Bilo je veoma lepo kad sam diplomirala s desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem.

Na pitanje može li sebe da zamisli, na primer, u svlačionici, dok u poluvremenu utakmice fudbalerima objašnjava kako treba da igraju, Nataša je odgovorila:

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- Ne, ali vidim sebe u nekom lepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim. Odličan sam teoretičar, ali loš praktičar. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno. Događa se da izgubim po deset kilograma za dvadesetak dana - priznala je pop zvezda.

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