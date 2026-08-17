Karijera Hejden Panetijer nije započela željom za slavom, već odlukom njene majke, bivše glumice, da snimi nekoliko lepih fotografija svoje ćerke.

Tako se s jedanaest meseci našla u reklami za igračke, a s četiri godine već je bila stalna članica glumačke postave sapunice "One Life to Live".

Već u detinjstvu nizala je zapažene uloge. Pozajmila je glas princezi Dot u Pixarovom animiranom hitu "Život buba", a s deset godina glumila je energičnu ćerku fudbalskog trenera u filmu "Sećanje na Titane", ulozi koja joj je donela nagradu Jang Artist. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zbog sve većih glumačkih obaveza, nakon osnovne škole prebacila se na školovanje kod kuće kako bi mogla da uskladi snimanja koja su je vodila od serija poput "Ali Mekbil" i "Malkom u sredini" do filmova kao što su "Ledena princeza" i "Raising Helen".

Iako je već bila prepoznatljivo lice, svetsku slavu donela joj je uloga Kler Benet, srednjoškolske navijačice s neverovatnom moći samoisceljenja u NBC-jevoj hit seriji "Heroji".

Nakon završetka "Heroja", Panetijer je dokazala svoj glumački raspon ulogom DŽulijet Barns, ambiciozne i autodestruktivne kantri pevačice u muzičkoj drami "Nešvil".

U svojim memoarima "This Is Me: A Reckoning", Panetijer je otkrila da je njen tim sa samo šesnaest godina počeo da joj daje "pilule za sreću" pre izlazaka na crveni tepih i intervjue. Foto: Jens Hartmann / Shutterstock Editorial / Profimedia

NJeni problemi eskalirali su nakon rođenja ćerke Kaje 2014. godine, koju je dobila s ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.

Borila se s teškom postporođajnom depresijom, a utehu je tražila u alkoholu i opijatima. U jednom trenutku, otkrila je, lekar ju je upozorio da će "biti mrtva za pet godina" ako ne prestane da pije.

Shvativši da ne može da se brine o detetu, donela je najtežu odluku u životu: puno starateljstvo nad ćerkom prepustila je Kličku.

NJena borba sa zavisnošću ispreplela se i s turbulentnim ljubavnim životom. Nakon veze s kolegom iz "Heroja" Milom Ventimigliom i dugogodišnje veze s Kličkom, 2018. godine ušla je u vezu s Brajanom Hikersonom. Ta veza obeležena je nasiljem, a Hikerson je više puta hapšen zbog napada na glumicu.

U memoarima je opisala stravične trenutke, navodeći kako joj je jednom "toliko razbio lice da nedeljama nije izlazila iz kuće" ili joj je udarao glavom o zid.

BONUS VIDEO: