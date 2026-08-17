Poznati folker Darko Lazić se dotakao tema o kojima mnoge njegove kolege neretko izbegavaju da govore - od svog porekla, pa sve do realne slike o zaradama na privatnim slavljima. Kada ga je voditelj direktno upitao da li je Rom, Lazić je dao jasan odgovor.

Uz karakterističan osmeh, ponosno istakao svoje korene, o kojima se godinama spekuliše.

- Da, jesam Rom, pola. Zbog toga dobro pevam, normalno - izjavio je nedavno pevač, a potom kroz smeh dodao - Vidi, ja sam pola Bosanac, a pola Ciganin, da ne kažemo Rom. Foto: ATA images/M. M.

Da bi dodatno popravio atmosferu u studiju, Darko je u podkastu Bokija 13 odmah nakon toga zapevao čuveni hit LJube Aličića "Ciganin sam, al' najlepši".

Voditelj se osvrnuo i na snimke sa privatnih veselja koji redovno kruže društvenim mrežama, a na kojima se vidi kako pevači dobijaju ogromne svote novca u ruke. Lazić je odlučio da razbije mit o neviđenom bogatstvu i objasni kako stvari zapravo funkcionišu iza kulisa.

Darko je naglasio da sav novac koji gosti daju tokom nastupa ne ide direktno u njegov džep, već se na kraju večeri deli na jednake delove između svih članova benda i ostalih izvođača.

"Svoju platu dobijaš kroz bakšiš"

Pevač je objasnio da snimci koji izgledaju spektakularno često stvaraju pogrešnu sliku u javnosti i da krajnja zarada izvođača nije ni blizu ciframa koje gosti "lepe" po čelu i instrumentima. Foto: ATA images/A. Ahel

- Više ne nastupam na svadbama, kao što sam ranije. Odradim poneku, ali jako retko. Svoju platu dobijaš kroz bakšiš, pa to samo tako izgleda. To se radi da bi se to videlo. Kažem, na primer, da koštam deset hiljada evra. Fiksno mi isplaćuje tih mojih deset hiljada tokom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija - jasan je bio Lazić.

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