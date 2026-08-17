Melina Arnold, nekada Galić, sa svojom ćerkom Đinom DŽinović otišla je na luksuzno putovanje, na Mikonos. Majka i ćerka uživaju u zajedničkim trenucima, a Đina je podelila kadrove sa putovanja majke i ćerke.

Đina je pozirala u dugačkoj širokoj haljini, na istaknutim dekolteom:

Foto: Instagram printskrin/ djinadzinovic

 

 

- Kad te majka slika - napisala je Đina, aludirajući na to da je umesto slike, snimala.

Ona je zatim sa majkom otišla na ručak, pa pokazala Melinu u zlatu koje je nosila na rukama.

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Foto: Instagram printskrin/ djinadzinovic

 

 

Ostavila dečka

Đina DŽinović, ćerka poznatog pevača Harisa DŽinovića, stavila je tačku na emotivnu vezu sa dečkom sa kojim je prethodnih nekoliko meseci živela u Barseloni.

Atraktivna naslednica je rešila da "preseče" i krene dalje, a nakon raskida se u potpunosti fokusirala na sebe, svoje prijatelje i luksuzna putovanja.

Foto: Instagram printskrin/ djinadzinovic

 

 

Nakon odluke da definitivno završi ljubavnu priču sa dečkom iz Španije, Đina je odlučila da se maksimalno posveti uživanju. Ona trenutno provodi leto na relaciji Crna Gora - Mikonos - Monte Karlo, gde je svakodnevno viđaju u provodu sa prijateljima. Slobodna i rasterećena, mlada Đina privlači pažnju gde god se pojavi, okružena luksuzom, muzikom i stalnim pogledima javnosti.

Kako otkriva dobro obavešten izvor blizak pevačevoj ćerki, raskid je prošao bez prevelike medijske drame:

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Đina je definitivno završila tu priču. Nije bilo dramatično u javnosti, ali je ona presekla i rešila da ide dalje. Sada je fokusirana samo na sebe i uživanje.

(Kurir)

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Komentari 1
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