Modna kreatorka i bivša žena Harisa DŽinovića, Melina Galić, udaje se 17. aprila za bogatog Engleza (70) u Monaku.

Glamurozno slavlje održaće se u Monaku, svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima.

- Svatovi sutra pristižu u Monako iz celog sveta, gde im je obezbeđen smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela. Planirana je i svadbena ceremonija, a do odredišta, gde će se sve odigrati ići će se organizovanim prevozom, helikopterom ili jahtom. Slavlje je u jednom od najboljih hotela, omiljenog mesta bogataša i milijardera iz celog sveta - rekao je izvor za domaće medije. Foto: ATA images/A. Ahel

I dok se čeka ceremonija, mediji su pretražili po internetu kako izgleda predbračni ugovor u Monaku, gde živi i radi modna dizajnerka sa budućim mladoženjom.

U Monaku, predbračni ugovori su pravno obavezujući i široko se koriste za definisanje "režima bračne imovine" para pre nego što se venčaju.



Podrazumevani režim: Ako ne potpišete ugovor, Monako podrazumevano primenjuje režim zajedničke imovine, gde se imovina stečena tokom braka deli.

Razdvajanje imovine: Većina parova sa visokom neto vrednošću u Monte Karlu odlučuje se za režim razdvajanja imovine, koji osigurava da svaki supružnik zadržava isključivo vlasništvo nad imovinom koju je stekao i pre i tokom braka.

Od 2017. godine, međunarodni parovi u Monaku su stekli značajnu fleksibilnost; mogu da biraju čiji će zakoni zemlje regulisati njihov razvod, obično se odlučujući za zakon svoje matične zemlje ili

Da bi bio važeći i izvršni u Monaku, sporazum mora da ispunjava nekoliko strogih pravnih standarda:

Naime, ugovor mora biti sastavljen i potpisan pred moneškim notarom pre venčanja, zatim mora biti potpisan pre nego što se održi građanska ceremonija kako bi stupio na snagu na dan venčanja.

Preporučuje se da strane detaljno iznesu svoju imovinu i prihode kako bi izbegle buduće izazove u vezi sa pravičnošću.

Važna ograničenja

Ograničenja javne politike: Ne možete uključiti klauzule koje krše moneški "javni red" ili "dobar moral". Na primer, ne možete unapred odrediti starateljstvo nad detetom ili roditeljsko pravo, jer sudovi uvek odlučuju o tome na osnovu najboljeg interesa deteta u vreme razvoda.

Ograničenja izdržavanja: Iako možete izabrati strane zakone koji regulišu finansijsku nadoknadu, sam moneški zakon tradicionalno ne dozvoljava supružnicima da unapred odrede iznose "kompenzatorne nadoknade" (alimentacije) u okviru predbračnog ugovora.

Bez postbračnih sporazuma: Za razliku od mnogih zemalja engleskog govornog područja, Monako ne priznaje "postbračne" sporazume gde strane organizuju raspodelu imovine usred braka (iako mogu legalno da promene svoj bračni režim uz odobrenje suda).

(Alo)

