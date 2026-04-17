NJihova veza navodno traje više od četiri godine, a počela je, prema medijskim natpisima, kada je Jelena dobila posao kao Mamićeva sekretarica.

Pre te pozicije, na njenom LinkedIn profilu stajalo je da je radila kao recepcionerka, a pretpostavlja se da je to bilo u hotelu "Ruža" u Međugorju, koji je u vlasništvu njenog tadašnjeg supruga.

U to vreme Mamić je još uvek bio u formalnom braku s Marinom Mamić, s kojom ima dve ćerke (Ivu i Luciju), a izvori tvrde da je Jelena čak bila viđena kako ispija kafe s njegovom tadašnjom suprugom, zbog čega se dugo nije ni pretpostavljalo da su u vezi.

Zbog afere s Mamićem, okončala je brak s hercegovačkim preduzetnikom Dadom Planinićem, suvlasnikom lanca trgovina odećom i trgovačkog centra "Park & Shop" kod Međugorja, ali nije se odrekla njegovog prezimena.

Podsetimo, Hrvatska potražuje Zdravka Mamića, nekadašnjeg prvog čoveka fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba, pre svega zbog pravosnažne presude za finansijske malverzacije i izvlačenje novca iz kluba.

Vrhovni sud Hrvatske je 2021. godine potvrdio presudu kojom je Zdravko Mamić osuđen na šest i po godina zatvora. Osuđen je za izvlačenje oko 116 miliona kuna (približno 15,5 miliona evra) iz Dinama putem neosnovanih aneksa ugovora sa igračima (poput Luke Modrića i Dejana Lovrena) prilikom njihovih transfera u inostranstvo, kao i za utaju poreza kojom je državni budžet oštećen za oko 1,6 miliona evra.

Pored toga, protiv njega se vodi i drugi postupak pred sudom u Osijeku. Ova optužnica ga tereti da je sa saradnicima iz kluba izvukao dodatnih 200 miliona kuna (oko 26 miliona evra) preko ofšor kompanija registrovanih u inostranstvu.

On je, podsećanja radi, dan pre izricanja prvostepene presude 2018. godine, prešao granicu i otišao u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Međugorje. Budući da poseduje i državljanstvo BiH, tamošnje vlasti su odbile zahteve Hrvatske za njegovo izručenje, uz obrazloženje da prema njihovim zakonima nisu ispunjene sve zakonske pretpostavke za taj čin.

Slučaj je dobio dodatnu dimenziju kada je Mamić izneo teške optužbe na račun sudija koje su ga osudile, tvrdeći da ih je podmićivao kako bi doneli odluku u njegovu korist. To je dovelo do pokretanja istraga i protiv samih nosilaca pravosudnih funkcija u Hrvatskoj.

