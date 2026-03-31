Reč je o brodu vrednom oko 13 milijardi dolara. Dugačak je više od 330 metara, prevozi oko 4.500 članova posade i više od 75 aviona, i ključni je simbol američke vojne moći, često istican u govorima Donalda Trampa.

Međutim, iza impresivnih brojki kriju se ozbiljni problemi koji su obeležili poslednjih nekoliko nedelja plovidbe. Tokom operacija u Crvenom moru, izbio je požar u brodskom kupatilu, koje je gorelo više od 30 sati.

Dim se proširio kroz ventilacioni sistem, stotine mornara moralo je na lekarske preglede, a deo posade je ostao bez svojih kabina i sada spava na improvizovanim krevetima.

Uzrok požara još nije zvanično utvrđen, a Ministarstvo odbrane SAD navodi da je istraga u toku, prenosi Večernji list.

Međutim, u javnosti su se pojavile sumnje da je u pitanju mogla biti sabotaža, ne od strane neprijatelja, već od strane iscrpljenih članova posade koji su nezadovoljni produženjem misije.

I have to feel sorry for the memory of Gerald Ford, who was known a stumbler, Johnny started his show with the daily Ford gaffes, true to his legacy? A 13 billion boondoggle. @realDonaldTrump sail it back to Brooklyn navy yard, cut it up use parts for — roberto lerebours (@Robertinno53) March 28, 2026

- Za ovo biste lako mogli dobiti 20 godina zatvora, posebno u vreme sukoba - upozorio je penzionisani britanski kontraadmiral Kris Peri, piše Telegraf.

Međutim, problemi se ne zaustavljaju požarom.

Američki brod DŽerald R. Ford već neko vreme ima ozbiljnih problema sa svojim sanitarnim sistemom. Toaleti su često pokvareni i začepljeni, a sistem za otpadne vode, adaptiran iz civilnih rešenja, pokazao se neprikladnim za dugoročne vojne misije. Tokom trenutnog rasporeda, popravke su potrebne gotovo svakodnevno.

Istovremeno, posada se suočava sa iscrpljenošću. Nosač aviona je mesecima na moru, učestvujući u operacijama u Evropi, Arktiku i Karibima, pre nego što je preusmeren na Bliski istok radi napada na iranske ciljeve. Misija, koja je trebalo da se završi početkom marta, sada bi mogla da traje i do 11 meseci, što je jedno od najdužih raspoređivanja u novijoj istoriji američke mornarice.

- Ford i njegova posada su dovedeni do ivice propasti nakon skoro godinu dana na moru. Oni plaćaju cenu za nepromišljene vojne odluke predsednika Donalda Trampa - rekao je senator Mark Vorner.

Pritisak povećava činjenica da brod često gubi komunikaciju sa spoljnim svetom tokom aktivnih operacija, što dodatno komplikuje svakodnevni život mornara i utiče na moral.

Iako Pentagon naglašava „otpornost i mentalnu snagu“ posade, stručnjaci upozoravaju da takvi uslovi imaju svoja ograničenja.

- Zamislite kako biste se osećali da vam toaleti kod kuće i na poslu ne rade. Samo zato što sam spreman da dam život za svoju zemlju ne znači da mi ne treba mesto za kupatilo i mesto za spavanje - rekao je penzionisani komandant američke mornarice DŽon Kordl.

U takvim okolnostima, Split, odnosno Hrvatska, nametnula se kao logično rešenje, jer je procenjena kao stabilnije i bezbednije okruženje, pogodnije za odmor iscrpljene posade i sa manje neprijateljskim raspoloženjem.

"JESMO LI DRŽAVA ILI KOLONIJA DIKTATORA?" Američki nosač aviona u Splitu, hrvatska političarka ljuta Poslanica u hrvatskom Saboru Dalija Orešković kritikovala je odluku Vlade te zemlje da dozvoli ulazak američkog nosača broda USS DŽerald Ford u splitske vode. - Čisto kao mentalnu vežbu, postavljam pitanje, da li je američki vojni brod legalno ušao u naše teritorijalne vode i da li postoji još uvek živa institucija koja obezbeđuje poštovanje Ustava Republike Hrvatske? Amerika je trenutno u ratu koji je sama stvorila. Napad na Iran je izvršen bez saglasnosti NATO alijanse. Ulazak u naše vode nije bio deo unapred dogovorene vežbe ili obuke, nije bio povezan sa pružanjem humanitarne pomoći. Koju god odredbu člana 7 Ustava da uzmemo u obzir, spremnost HDZ vlade da dočeka stranu vojsku nije dovoljna. Gde su stavovi drugih državnih vlasti po pitanju davanja saglasnosti stranoj državi da usidri svoj ratni brod ispred jednog od najvažnijih turističkih gradova usred rata koji je sama izazvala, uoči početka turističke sezone? Da li je ovo svrstavanje Hrvatske na Trampovu stranu, pitanje koje spada u sferu spoljne politike, koju prema Ustavu kokreiraju predsednik Republike i Vlada? Da li ovde ima nekih bezbednosnih problema, s obzirom na rakete dugog dometa koje Iran poseduje? Da li je ovo pokazatelj da će HDZ u budućnosti samostalno isporučivati delove naše teritorije stranim vojnim snagama za njihove potrebe usred vojnih sukoba u kojima Hrvatska još ne učestvuje, a da nikoga drugog ne pita? Šta o ovome misle svi oni koji su puni priče o suverenitetu, odbrani, patriotizmu, hrvatskoj državi? Da li smo još uvek država ili smo mala kolonija wannabe diktatora? Iako su ovo samo retorička pitanja, i što je ulazak stranog vojnog broda usred rata koji je pokrenula ta država u potpunosti u skladu sa ustavnim i zakonskim pravilima, zabrinjavajuća je lakoća i tišina sa kojom smo ovu vanrednu situaciju prihvatili kao novu normalnost - rekla je Dalija Orešković na Fejsbuku.

Komandant broda, kapetan David Skaroši, rekao je da se posada raduje dolasku u Split i zahvalio lokalnoj zajednici na gostoprimstvu, ističući da je to zasluženi odmor nakon zahtevnih meseci na moru.

Preseljenje u Split se stoga može tumačiti na više načina - kao mera bezbednosti, pokušaj smirivanja situacije među posadom, ali i prilika za rešavanje tehničkih problema i nastavak istrage o uzroku požara, piše nemački Fokus.

